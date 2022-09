Viharos szél, eső: kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap kezdetben még keleten eshet többfelé az eső, miközben a Dunántúlon már napos lesz a reggel. Délután keleten is felszakadozik a felhőzet, gomolyfelhős időre készülhetünk, és elszórtan lehetnek záporok, néhol zivatarok. Az északnyugati szél megerősödik, sokfelé viharossá fokozódik. Hajnalban a hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Napközben pedig 14 és 19 fokra lehet számítani

– írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a nap első felében még nyugodtabb idő várható, a szél napközben támad fel, amelyet a déli órákban erős, sokfelé viharos széllökések is kísérhetnek. A Duna-Tisza közén és a Dunántúl északi felén 60 kilométer per órát meghaladó, akár 70-80 kilométer per órás lökések is előfordulhatnak.

A szél estére némiképp mérséklődik, azonban élénk lökések északon még előfordulhatnak. Majd hétfőn újra erős, északnyugaton viharos lesz az északnyugati szél, míg kedden és még sokfelé szerdán is szeles napra számíthatunk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hét megyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést zivatarok miatt. Zivatarokra lehet számítani Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint nem várható fronthatás, de a hidegre érzékenyebbek szervezetét jobban megviselheti a humánmeteorológiai helyzet. A hűvös reggeleken felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben görcsös fejfájás jelentkezhet, melyet a szeles idő tovább fokozhat.

