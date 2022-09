Benyújtották a törvénymódosításokat az uniós pénzek felszabadításáért

Varga Judit igazságügyi miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta azokat a törvénymódosításokat, amelyeket a magyar kormány az uniós pénzek folyósításáért cserébe ígért az Európai Bizottságnak. Ennek első csomagját már hétfőn beadták, a többit péntekre ígérték. Erre most került sor.

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő törvénymódosítások között szerepel, hogy az információszabadság-törvényben lazítják a közérdekű adatokhoz való hozzáférések költségeit és szabályait a veszélyhelyzet ideje alatt. Kivezetik például a közérdekű adatok kiadása munkaerő-költségeinek kiszámlázását, azt a jövőben nem kell majd kifizetnie az adatigénylőnek. Ugyancsak vége lesz a kiadásra eddig rendelkezésre álló 90 napos határidőnek is.

Létrehoznak egy Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot, ami a Lázár János által vezetett Területfejlesztési Minisztériumon belül működve ellenőrzi majd az uniós források elköltését.

Eddig számos ügyterületen a veszélyhelyzetekre hivatkozva gyakorlatilag korlátlan ideig rendeletekkel kormányozhattak, ezért a kormányt számos kritika is érte. Most végső dátumot is meg kell majd jelölni, nem csak azt, hogy a veszélyhelyzet lejárta után.

Egy másik törvényjavaslattal létrehozzák azt az Integritás Hatóságot, amit a kormány már számos alkalommal bejelentett. Ez a szerv fogja a jövőben ellenőrzi az uniós pénzekkel kapcsolatos közbeszerzéseket.

