Elképesztő, ami a francia fegyveriparban megy

Már 2021-ben több mint kétszeresére nőtt a fegyverexport Franciaországban az előző évhez képest. Tavaly ez az ágazat a valaha volt harmadik legjobb eredményét könyvelhette el.

A megnövekedett export elsősorban a vadászgépekre érkezett megrendeléseknek köszönhető.

Ezeket több országba is értékesíti a francia vezetés – ahogy azt a Magyar Nemzet összesítette. Mindezeken túl Franciaország Ukrajnát is támogatja felszerelésekkel és fegyverekkel. 11,7 milliárd euróért adott el fegyvereket tavaly Franciaország – bár a pontos részleteket szeptember 27-én teszi közzé a védelmi minisztérium. Azt mindenesetre már most lehet tudni, hogy a franciák 2021-ben rekordösszegben értékesítettek fegyvereket. Továbbá a prognózisok szerint 2022-ben is jelentős eredményekre számíthat Franciaország. A történteket összegző francia hetilap kiemeli:

a tavalyi eladásokkal Franciaország a világ harmadik számú fegyverexportőre lett – az Egyesült Államok és Oroszország mögött.

A mostani eredményeken túl Franciaország igencsak bőkezűen támogatja Ukrajnát is. Florence Parly volt miniszter áprilisban azt írta a Twitteren, Franciaország kiáll Ukrajna mellett, és több Caesar típusú önjáró tüzérségi ágyút, valamint több ezer lövedéket szállít az országba.

Ezenkívül a francia vezetés az ukránoknak felajánlott már „néhány tucatnyi” Milan páncéltörő rakétát is. Korábban pedig, a háború kitörése után védőfelszerelést, sisakot és golyóálló mellényt biztosítottak az ukrán katonáknak.

(Borítókép: Francia gyártmányú Rafale vadászgép. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images)