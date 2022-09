Holnaptól sál kell a napszemüveg helyett

Szombaton sokfelé fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de lehetnek olyan körzetek, ahol a felhőzet megvastagodhat. Jelentősebb csapadék azonban sehol sem valószínű – írja az Időkép.

A prognózis szerint a déli-délnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra melegedhet az idő, ekkora már 17 és 24 fok közt valószínű a hőmérséklet, a reggel ugyanakkor még hideg lesz: ekkor 1 és 7 fok közti lehűlés lehetséges. Néhol gyenge fagy is előfordulhat, foltokban pedig pára, köd is képződhet.

Időkép

Az orvosmeteorológia jelentése szerint valódi időjárási front nem alakul ki szombaton, ám a térségünkbe melegebb légtömegek érkeznek, ami melegfronti tüneteket okozhat az arra érzékenyek körében.

De felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, illetve fáradékonyság, a dekoncentráltság, kialvatlanság, vérnyomás-ingadozás, valamint migrén is jelentkezhet. A hideg hajnali, reggeli órákban pedig kopásos és görcsös eredetű panaszok is jelentkezhetnek, míg a nagy napi hőingás miatt keringési panaszok és akár rosszullét is előfordulhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat nem hívja fel a figyelmet semmilyen kritériumokat elérő időjárási jelenségre, nincs érvényben riasztás vagy figyelmeztetés erre a napra.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés, stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras .

(Borítókép: Szabó Réka / Index)