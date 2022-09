Havi 1,4 millió forintot kap kuratóriumi elnökként Varga Judit

Mekkora havi díjazás illeti meg a kuratóriumi tagokat, és részükre az alapítás óta mekkora összeget fizettek ki eddig – kérdezte a 24.hu a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítványtól, ahol Varga Judit a kuratóriumi elnök.

A megkeresés azért vált aktuálissá, mert az igazságügyi miniszter korábban nem vett fel innen tiszteletdíjat, ám az augusztusi jövedelemnyilatkozatában már beikszelte az 1 millió forint feletti jövedelemsávot.

Az alapítvány által küldött válaszból kiderült, hogy a politikus kuratóriumi elnökként

1,4 millió forint juttatásban részesül, és eddig kéthavi tiszteletdíjat, azaz 2,8 millió forintot fizettek ki neki.

A cikk szerint a kuratóriumi tagok 1,2 millió forintot kapnak a munkájukért – az érintettek között van Veres Pál, Miskolc polgármestere is, aki egyedüli ellenzéki politikusként került be a harmincnégy vagyonkezelő alapítvány egyikének kuratóriumába. Veres Pál Varga Judithoz hasonlóan korábban nem vette fel a tiszteletdíját, de nyáron ő is úgy döntött, hogy kéri a juttatást. A miskolci polgármester is kéthavi pénzt kapott, így neki eddig összesen 2,4 millió forintot utaltak át.

A többi három tag 20 millió forint fölötti összeget vett már fel: Fükő László és Kovács Erika 26,6 millió forintot, az elhunyt korábbi fideszes polgármester, Kriza Ákos helyébe lépő Marie-Theres Thiell, az Elmű–Émász igazgatóságának elnöke pedig 21,6 millió forintot kapott az alapítványtól. Utóbbi ráadásul még 169 600 forintos költségtérítést is igényelt.

Egy másik kormánytag, Varga Mihály pénzügyminiszter is Varga Judithoz hasonlóan a nyáron úgy döntött, hogy felveszi a kuratóriumi elnöki tiszteletdíjat a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványtól. A lap ez esetben is kikérte a pontos adatokat szeptember elején, de választ nem kaptak.

