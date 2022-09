Berlinbe csábította a magyar lányokat „lover boy”, majd prostitúcióra kényszerítette őket

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya folytat nyomozást B. József monori lakossal és társaival szemben több ember sérelmére, a sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A bűnbanda 2017 óta szervezte be a nőket. Módszerük az volt, hogy Magyarországról kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szerveztek ki Németországba, prostitúciós munkára. Az összetoborzott lányokat aztán repülővel vagy kisbusszal szállították ki Berlinbe, majd a részükre bérelt lakásokban szállásolták el őket. A csoport egyik tagja volt az úgynevezett lover boy, aki a már kiérkezett lányokat több esetben azzal bírta rá a prostitúciós tevékenységre, hogy szerelmet színlelt nekik.

Lelki és fizikai terror tartotta őket fogva

A bűnbanda vezetőjének a lányok naponta 150 eurót kellett fizetniük, míg a fennmaradt összeget volt, hogy teljes egészében elvették tőlük. Ha nem keresték meg az elvárt, napi 150 és 300 euró közötti összeget, egyszerűen nem engedték be őket az utcáról, rájuk kényszerítve ezzel a további prostitúciós munkavégzést. A sértettek ellenállása, illetve az elkövetők által elvárt magatartási szabályok betartásának elmulasztása esetén lelki terror alatt tartották, és nem egyszer fizikailag is bántalmazták őket. A police.hu szerint arra is volt példa, hogy a lover boy az egyik tanúként már kihallgatott sértettet utólag megfenyegette azzal, hogy ha megtudja, hogy a sértett rosszul beszélt a rendőrség előtt, akkor bántani fogja.

A KR NNI emberkereskedelem elleni nyomozói a német társhatóságokkal közösen összesen 25 sértettet azonosítottak. Szeptember 21-én Budapesten és Berlinben egyszerre csaptak le a bűnbanda három tagjára. Elfogták budapesti tartózkodási helyén a 32 éves B. Józsefet, akinek letartóztatását a bíróság aztán elrendelte.

Berlini lakcímükön fogták el a bűnbanda két vezetőjét, a 40 éves L. Zsoltot és a 45 éves C. Ildikót. Az elfogott két magyar állampolgárt kiadatási őrizetbe helyezték. Magyarországra történő átadásukról a német bíróság fog dönteni. A három gyanúsított minősített emberkereskedelem miatt kirótt büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.