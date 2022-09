Varga Judittal is találkozott az új budapesti amerikai nagykövet

Bemutatkozó látogatáson járt Varga Judit igazságügyi miniszternél David Pressman, az Egyesült Államok nemrégiben kinevezett budapesti nagykövete – erről a tárcavezető számolt be saját közösségi oldalán.

Szívből üdvözöljük Nagykövet Urat a szabadságharcosok országában!

– fogalmazott bejegyzésében Varga Judit.

David Pressman több magyar politikussal is találkozott az utóbbi időben: többek között saját hivatalában fogadta őt Karácsony Gergely főpolgármester is, deVarga Mihály pénzügyminiszterrel is egyeztetett.

A tárcavezető a találkozóval kapcsolatban arról számolt be, hogy a felek egyetértettek a magyar–amerikai kapcsolatok erősítésében, emellett tárgyaltak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, az orosz–ukrán háború gazdasági hatásairól, illetve az adóügyi együttműködést érintő kérdésekről.