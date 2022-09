Maximum 18 fokra fűthetnek az egyetemek

Idén télen az állami egyetemek előadótermeiben is hűvös lesz, a kormány döntése alapján ugyanis a felsőoktatási intézmények maximum 18 fokra fűthetik fel épületeiket. Továbbá egy saját energiamegtakarítási tervet is ki kellett dolgozniuk, így az egyetemeken és főiskolákon egy energiatakarékossági felelős is lesz.