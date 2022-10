„Ilyen kövéren nem temethetnek el” – egy anorexiás lány vallomása

Az Index sorozata ritka vagy épp nagyon is sokakat érintő mentális betegségeket, idegrendszeri zavarokat mutat be konkrét személyeken, egyéni sorsokon keresztül. A hetedik részben az evészavarok két fő típusát, az anorexiát és a bulimiát mutatjuk be Kotánczi Lili segítségével. A 23 éves lány fiatal kora ellenére megjárta már a poklok poklát, napra pontosan egy évvel ezelőtt egy öngyilkossági kísérletet is elkövetett. Most mégis önként vállalta, hogy elmeséli a történetét, hátha azzal másoknak is segíthet.