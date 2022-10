Erős széllel indul a hét, szerdán beköszönt a vénasszonyok nyara

A vasárnap átvonuló hidegfront mögött északnyugatira vált az áramlás, és már hétfő hajnalban élénk, erős lehet a szél. Napközben még inkább feltámad a légmozgás, országszerte erős északnyugati szél lesz jellemző, melyet többfelé viharos széllökések kísérhetnek – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a legnagyobb lökésekre északnyugaton, a Bakonyban és a Dunakanyar térségében van esély, itt a maximum a 70 kilométer per órát is elérheti. Tartósan erős, viharos közeli lesz még a Duna-Tisza közén is a szél, egy-egy viharos lökés itt is előfordulhat.

Napközben a szél mellett sok napsütés ígérkezik, az időnként megnövekvő felhőzetből elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Délutánra 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.

Fotó: Időkép

Az orvosmeteorológia szerint hétfőn nem érkezik újabb front, de még hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek, emellett türelmetlenebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ingadozhat a vérnyomás, keringési problémák és múló rosszullétek is jelentkezhetnek.

Jön a vénasszonyok nyara

Kedden a szél már csak élénk, néhol időnként erős lehet, majd szerdán egy anticiklon húzódik az ország fölé, a délnyugatira forduló áramlással egyre melegebb légtömegek érkeznek, és beköszönt a vénasszonyok nyara.

A hajnalok ugyan hűvösek lesznek, többfelé pára- és ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtti órákban gyorsan feloszlanak és a hét végéig sok napsütésre, száraz időre lehet számítani. Délutánra emelkedik, a legtöbb helyen elérheti, de meg is haladhatja a 20 fokot a hőmérséklet.

A legmelegebb tájakon 23-24 fok is lehet.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt/MTI)