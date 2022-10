Miért jó a kutyabarát munkahely? Van rá pár érvünk

Virág, Hector és Dió először találkozik egymással. Két kutya már falka, ezért gyorsan lejátszódik a hármas körmeccs, ki mennyire domináns a csapatban. Hector egyértelműen jelzi, itt ő a főnök, a 10 éves francia buldog ezt követően nem is törődik a többiekkel, elvégezte a dolgát.

Virág keresi a helyét, ugrándozik és lelkesen csahol, majd miután látja, a többiek nem akarnak játszani, visszamegy a gazdihoz, és teszi, amit feladatul önként vállal: egyszemélyes testőrséget biztosít imádott kétlábújának.

Dió nagyon szociális kutya, életében ritkán volt egyedül, könnyen és szívesen barátkozik, de játszótársait nagyon megválogatja. A dominancia harcában nem vesz részt, konfliktuskerülő, most is hamar visszavonul, inkább az embereknél keresi a simogató kezeket. Nem könnyű neki ellenállni, az esetek túlnyomó többségében még az is megtutujgatja, aki nem tervezte.

Miért jó a kutyabarát munkahely?

Az Index kutyabarát szerkesztőségében vagyunk, a Nestlé Purina Magyarország kutya- és macskaeledeleket gyártó cég szakértői csapatát látja vendégül a lap három újságírója. A Purina támogatja azokat a munkahelyeket, ahol kutyákkal együtt lehet dolgozni, és miután a cég maga is kutyabarát munkahely, szívesen megosztják másokkal a tapasztalataikat.

Vágó-Molnár Zsófia, a Purina Magyarország FELIX macskaeledelek és jutalomfalatok brand managere szerint tapasztalataik, továbbá a nemzetközi és hazai kutatásaik is azt mutatják, hogy

a munkatársak sokkal motiváltabbak, amikor kedvenceik velük vannak a munkahelyen.

A gazdik is nyugodtabbak, látják, a kutyájuk miként viselkedik, és a négylábú kedvencekre is jótékony hatással van a gazdi közelsége, hiszen egyetlen eb sem szeret egyedül lenni. A Purina budapesti bázisán, a Nestlé-irodában 35 munkatársnak van munkahelyre bejáró kutyája, ezért a cég irodaházában már három éve lehet együtt dolgozni az ebekkel, és az idei évtől a büki gyárba is bevihetőek a családi kedvencek.

A Purina és a University of Lincoln 2019-es nemzetközi kutatása szerint 22 százalékkal magasabb a munkakörnyezet iránti elégedettségi szint a kutyabarát munkahelyeken. 2022 szeptemberében Magyarországon is végeztek egy reprezentatív kutatást, amely szerint a lakosság 47 százaléka úgy véli, egy szépen viselkedő kutya jelenléte csökkenti a munkahelyi stresszt, és barátságosabbá teszi a munkahelyi légkört.

Vágó-Molnár Zsófia még hozzáteszi: a Purina hitvallása, hogy Magyarországon is meghonosodjon a felelős állattartás, hogy minden kutyának boldog, egészséges élete legyen. Ennek jegyében fontos lenne, ha minél több menhelyi kutya gazdisodna.

Az állatbarátok már régóta tudják: egy kis kedvenc az irodában gondoskodik a jó hangulatról és a nyugodt légkörről, de ez akkor lesz a kutyának is jó, ha mi, gazdik felelősen viselkedünk, és valóban jól ismerjük, szem előtt tartjuk négylábú társaink igényeit

– mondja Márton Kinga.

Tűpontos megfigyelések

Dr. Márton Kinga állatorvos, a Purina szakértői team tagja az első percekben olyan, mint egy vérprofi pszichológus. Nem szól, csak a kutyákat és a gazdikat figyeli, majd tűpontos megállapításokat tesz, mintha évek óta ismerné az ebeket.

Kinga szerint Hector, a francia buldog folyamatosan igényli a gazdik jelenlétét, nehezen viseli az egyedüllétet. Ivaros kanként és rangidősként mindig dominálni akar, de nem agresszív. Idegenekkel szemben kicsit bizalmatlan. Antalics Ádám, a sportrovat újságírója és párja bólogat. Két óránál tovább ritkán vannak távol a kutyustól.

Virág helykereső kutya az állatorvos szerint. A valószínűleg erősen labradorbeütésű, keverék mentett kutya, aki még mindig kicsit bizonytalan abban, tényleg végleges otthonra lelt-e, emiatt nem csupán erősen kötődik a gazdájához, de minden pillanatban igyekszik megfelelni neki. Hercsel Adél, a gazdasági rovat munkatársa mosolyogva bólogat, és hozzáteszi, Virág nagyon féltékeny testőr módjára próbálja főleg a férfiakat távol tartani tőle.

Dió nagyon gazdás a Purina szakértője szerint. Az ötéves ivartalanított magyar vizsla kan mozgásigénye hatalmas, de ezt meg is kapja, látszik rajta, sokat van együtt a gazdájával, összeszokott párost alkotnak. Benti kutya, de ez így is van rendjén, a vadászkutyáknak a gazdi lába mellett a helye, így várja, mikor kap feladatot.

Kutyásnak lenni kegyelmi állapot, egy olyan érzelmi szint, amelyet csak azok értenek igazán, akik naponta ebben élnek és léteznek. A másokról való gondoskodás természetes létformává alakul, ami az élet más részeire is kihat. Egy igazi kutyás tudja és elfogadja, a kutya igyekszik megtanulni a maga szintjén emberül, de a gazdinak legalább annyira fontos megtanulnia kutyául. Ahogy nincs két egyforma ember, ugyanúgy nem lehet sablonokat húzni a kutyákra sem.

Ebetikett a gyakorlatban

Márton Kinga elmondja, a kutyabarát munkahelyeken is vannak olyan szabályok, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk.

Először is tisztában kell azzal lennünk, hogy nem mindenki szereti egyformán az állatokat. Vannak olyanok, akik valamilyen gyerekkori rossz emlék miatt kifejezetten félnek még a legszelídebb kutyáktól is.

Emiatt nem szabad, hogy a kutyánk kontroll nélkül rohangásszon a munkahelyen, és csak azokhoz engedjük oda, akit ez nem zavar, vagy kimondottan barátkozni szeretne a kutyával. Még ha az ideális külső körülmények adottak is, a legfontosabb az, hogy a kutyánk gondtalanul élje meg az irodai létet.

Sokan tisztában vannak kutyájuk habitusával, szokásaival, így meg sem fordul a fejükben felváltani négylábú barátjuk nyugodt lakáséletét a nyüzsgő irodai közegre, ami egy erre nem kondicionált állatnak tömény információcunami tud lenni. Az elsődleges szempont tehát az önismeret a kutyatulajdonos szempontjából, mérlegelve azt, valójában miért is akarja magával vinni az ebet a munkahelyre, továbbá hogy az készen áll-e az új helyzetre.

Ne felejtsük el, hogy a kutya számára az idegen környezetben töltött napi többórányi, állandóan kontrollált viselkedés megterhelő, nem természetes állapot.

Ezt vegyük számításba, amikor a munkahelyen együtt töltött napok számát megállapítjuk, akkor is, ha kedvencünk nem mutatja jelét annak, hogy megterhelő lenne számára a feladat.

Ő sokkal inkább meg akar felelni a gazdinak, ezért javasolt a munkanap után olyan feladatot, tevékenységet biztosítani számára rekreáció céljából, ami a természetéhez, fajtájához és korához illik, amiben valóban örömét leli – tanácsolja dr. Márton Kinga.

Egyezségre kell jutni a kollégáknak és a munkáltatónak, ki mely napokon hozza be kedvencét, hány kutya lehet egyszerre az irodában, vagy épp miként kezelendő a kutya által esetlegesen okozott kár kérdése.

Közös helyiségekben mindig tartsuk pórázon a kutyát! A sok inger még a jól nevelt ebet is kicsapongásra késztetheti, illetve lehet olyan munkatárs, aki nem veszi szívesen a kéretlen közeledést, továbbá a gazdi is akkor tud a feladatára koncentrálni, ha nem kell folyton fél szemmel a kutyáját figyelnie.

Lassan szoktassuk az új környezethez! Három hónap beszoktatási idő javasolt, fokozatosan növelve a munkahelyen töltött órák számát. Pórázon vezetve fedezzük fel a kutyával az új helyét, beleértve a lépcsőházat, a garázst, a liftet, a tárgyalót is.

Engedjük, hogy ismerkedjen! Hagyjuk a saját tempójában felfedezni a tárgyakat, helyiségeket, embereket, ne sürgessük, de ha túl tolakodó lenne, vonjuk el a figyelmét egy megfelelő eszközzel, és haladjunk tovább, eközben végig tartsuk pórázon, ám ne rángassuk.

Próbáljuk elkerülni, hogy körülrajongják! A legtöbb kutya nem élvezi a kiemelt figyelmet; van, amelyik bizonytalan, és nehezen kezeli ezt a szituációt, a kölykök pedig a túlzott szeretgetésre szobatisztasági balesettel reagálhatnak, ezért ebben a kérdésben a kollégák együttműködésére is szükség lesz.

Milyen kutya alkalmas az irodai létre?

A gazdának ismernie és gyakorolnia kell a kutyája feletti kontrollt, az állatorvos szerint a figyelemelterelés és a behívás alapvető fontosságú. Kedvencünk rendelkezzen a szükséges védőoltásokkal, nyakában lógjon azonosító biléta, legyen szobatiszta, ismerje az alapvezényszavakat, és ezeket gyakoroljuk vele az idegen környezetben is, az emberekhez pedig alapvetően nyitottan közeledjen.

Vannak esetek, amelyek megnehezíthetik a munkahelyi tartózkodást: figyelmeztessük a kollégákat, ha például a kutya fél valamitől (tárgyak, hirtelen mozdulat, hangok) vagy épp fáj valamije, ha nem lát vagy hall jól, ha ivaros és másik ivaros kutya is jelen van, illetve ha táplálék-érzékenysége, allergiája van.

A kutya számára biztonságot jelent, ha a kutyás munkaállomást az iroda egy nyugodt részén, átmenő forgalomtól mentes helyen alakítjuk ki.

Itt az otthonához hasonlóan az állandóságot jelképező tárgyakkal vegyük körbe: legyen vele a saját fekhelye/takarója, egy-egy megszokott játék, esetleg a pihenőboksz.

Azt se feledjük, hogy nem minden kutya iszik a közösből, ebben az esetben gondoskodjunk a saját itatótálkáról. Ha pedig egészségi ok nem indokolja, az etetést inkább a megszokott környezetben, otthon végezzük, nem kihagyva az utána kötelező egészségügyi sétát – javasolja dr. Márton Kinga. A szakértő kiemelte, a Purina hisz abban, hogy a kisállatok és az emberek együtt teljesebb életet élnek, és elkötelezett amellett, hogy megfelelő táplálással és gondozással segítse a házi kedvencek hosszabb, boldogabb és egészségesebb életét.

A kisállatok szerető társaink és családtagjaink, ezért rendkívül fontos, hogy ne csak örömüket leljék a kapott eledelben, hanem az valóban jót is tegyen nekik. A Purina receptúrái nem csupán ízletesek, hanem olyan kombinációban tartalmaznak húst, halat, vitaminokat és ásványi anyagokat, amellyel teljes értékű és megfelelő mértékben kiegyensúlyozott táplálékot biztosítanak.

Nincs két egyforma kutya vagy macska, és nemcsak a személyiségük egyszeri és megismételhetetlen, hanem a tápanyagszükségletük is. Ezért alkották meg az eledelek széles skáláját, az összes létező kutya- és macskafajta igényeire szabva: kölyökmacskáknak és kölyökkutyáknak, lakásban tartott vagy mindig a szabadban tartózkodó kedvenceknek, vemhes, allergiás vagy speciális tápanyagszükségletekkel rendelkező állatoknak.

