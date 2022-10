Pottyondy Edina leáll a politikával, Donáth Anna tanácsadója sem lesz

„Határozatlan ideig nem lesznek kizárólag aktuálpolitikát narráló tartalmak, az egyszemélyes Heti Hetesnek vége” – jelentette be legújabb videójában Pottyondy Edina vlogger, humorista. Azt is közölte, hogy nem vesz részt a Spirit FM műsorkészítésében sem, illetve a Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselővel kötött megállapodásától is visszalép.