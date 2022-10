Közel nyolc hónappal ezelőtt, február 1-jén, ünnepélyes keretek között leplezték le a Harcsa utca mellett, a Frankel Leó út kiöblösödésénél lévő területen azt az utcanévtáblát, mely jelzi, a kis tér a jövőben Solt Ottilia szociológus, a Szegényeket Támogató Alap megalapítója nevét viseli majd. A II. kerület javaslattevő döntése azt a szándékot tükrözte, hogy minél több kerületi közterület viselje közismert és tekintélyes nők nevét. A Solt Ottilia tér avatásán a Fővárosi Önkormányzat kulturális területét is (akkor még) felügyelő Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes is felszólalt.

Az ünnepség a nők egyenjogúságának irányába tett, gesztusértékű lépés volt, ugyanakkor jól illeszkedett a tavaszi választási kampány baloldali tematikájába is. Hogy melyik szándék lehetett dominánsabb, azt jól jelzi, hogy a hangzatos bejelentést már nem követték a kevésbé látványos, hivatalos lépések, így

a jelenlegi állapot szerint hivatalosan nem viseli Budapesten közterület Solt Ottilia nevét.

Az irányadó fővárosi rendelet szerint a fővárosi önkormányzat feladata – az érintett kerületek véleményének kikérése után – a főváros közterületeinek az elnevezése. Solt Ottilia térről szóló előterjesztés azonban nem született, következésképp nem is szavazhattak róla a képviselők.

Senkinek nem tűnt fel

A közterület-elnevezés általános szabályai szerint törekedni kell a többes elnevezések csökkentésére, mivel az azonos elnevezések nem segítik a tájékozódást. Az iránymutatás azonban úgy is értelmezhető, hogy egy közterületnek ne legyen két neve. A Solt Ottilia tér esetében viszont valami ilyesmi történt, hiszen a már táblával is jelzett új tér valójában a Frankel Leó út kiöblösödő része.

Egy közterület elnevezése alapesetben az ott lakók számára személyes okmányaik lecserélését is magával hozza, ebben a különleges, II. kerületi esetben azonban senki nem értesítette őket a változásról, így az eset a helyiek ingerküszöbét nem lépte át. Nem is kellett egyébként senkit sem lakcímváltozásról értesíteni, mivel a teret határoló lakóépületek továbbra is a Frankel Leó úton vannak; az átnevezés a 74–76., 78., 80., és 47., 49., 51–53., valamint a Harcsa utca által határolt, utcai parkolónak használt közterületi részt érinti,

a Solt Ottilia tér tehát gyakorlatilag egy sziget a kiöblösödő útszakaszon.

Ahhoz, hogy ezt a részt hivatalosan is átnevezhessék, a földhivatalnál kezdeményezni kell a közterület megosztását, a szigetszerű térnek pedig új helyrajzi számot kell igényelni (a térképszelvényen 14561/2 számmal jelölték).

Tavaly március végén Örsi Gergely polgármester (a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszakban) írásban arról tájékoztatta a képviselőket, hogy 2021. december 31-ei határidővel megteszi a szükséges intézkedéseket a Solt Ottilia tér kialakításával összefüggésben. Azóta már négyszer járt a II. kerületi képviselő-testület előtt az ügy, de még mindig nem került pont a végére.

Ha születik egyszer a budapesti Városházán javaslat, a Fővárosi Önkormányzat mondhatja ki a tér elnevezéséről a végső szót.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)