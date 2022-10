Megkezdődött a Gellért-hegyi siklóper tárgyalása

Megkezdődött a Gellért-hegyi sikló építése érdekében elindított bírósági per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A jogi eljárást a beruházás megvalósítására vállalkozó Gellérthegyi SIKLÓ Kft. indította azzal a céllal, hogy a bíróság mondja ki, a Fővárosi Önkormányzat idén februárban jogszerűtlenül kezdeményezte a Gellért-hegyi sikló megépítését célzó 2009-es szerződéstől történő elállását.

– írja a projekttársaság közleményében.

A Gellérthegyi SIKLÓ Kft. által indított jogi eljárás közvetlen tárgya nem egy esetleges kártérítési igény érvényesítése, hanem annak kimondatása, hogy a Gellért-hegyi sikló megépítéséről szóló szerződés tekintetében a főváros elállásról szóló közlése nem tekinthető érvényesnek, azaz a szerződés jelenleg is hatályos. A sikló megépítésére létrehozott projekttársaság olyan feltételeket szeretne kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy végre a közlekedési és turisztikai beruházás megkezdődhessen az I. kerületben.

Mint írják, a Gellért-hegyi sikló megépítése révén a Gellért-hegy környezetbarát módon kapcsolódhatna be a főváros vérkeringésébe. Egyben lehetővé válna a városrész közúti forgalmát rendkívül módon terhelő, ezáltal az ott lakók életminőségét rontó turistabuszok teljes kitiltása a környező utakról. (A beruházó számai szerint az idegenforgalmi főszezonban naponta átlagosan 350-400 turistabusz fordul meg a Gellért-hegyen.)

A Gellérthegyi SIKLÓ Kft. az elmúlt egy évben felgyorsította a beruházás előkészítését, az érintett budapesti kerületek vezetésének kéréseit is figyelembe véve új terveket készített, a fejlesztés új építési, valamint környezetvédelmi és közúthatósági engedélyt kapott. Emellett a projekttársaság a fejlesztés megvalósításához szükséges finanszírozási hátteret is megteremtette.

A Gellért-hegyi sikló megépítését korábban a kormányzat, a főváros, az érintett kerületek is támogatták, ez a helyzet változott meg a 2022. február 23-ai fővárosi döntés következtében, ezért nem kezdődhetett el a fejlesztés.

A Gellért-hegyi sikló több mint egy évszázados terv, amely látványos és környezetbarát megoldással kapcsolná be az ikonikus városrészt Budapest közlekedésébe.

A Gellérthegyi SIKLÓ Kft. célja továbbra is a felvonó megépítése. A beruházás megvalósítására kész terveink és engedélyeink vannak, valamint a szükséges szakembergárda és finanszírozási háttér is a rendelkezésünkre áll. Nem szeretnénk hagyni elveszni egy olyan, magánerőből megvalósítható beruházást, amely környezetvédelmi, idegenforgalom és közlekedésfejlesztési szempontból is fontos mérföldkő lenne a 21. századi Budapest-kép formálásában