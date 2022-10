Nyújtózkodó rókát videóztak le a balatonkenesei strandon

Fűben nyújtózkodó és napozó rókát videóztak le még szeptemberben a balatonkenesei strandon, az erről készült felvételt nemrég tették közzé a közösségi médiában. Október elején a labdarúgó NB I egyik bajnoki mérkőzése előtt is felbukkant a ragadozó, de más állatok is feltűntek már idén a nyílt utcán.

Még néhány hete került ki a közösségi médiába az a felvétel, melynek tanúsága szerint egy róka épp a fűben nyújtózkodik és napozik a balatonkenesei strandon.

A videót közzétevő MetFigyelő a videó leírásában megjegyezte, hogy az állat jógázáshoz hasonlító mozdulatokat is végez a szeptember közepén készült felvételen.

Az NB I-es mérkőzések iránt is érdeklődnek a rókák

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy az október 1-jei Újpest–Kisvárda élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés előtt is feltűnt egy róka a Szusza Ferenc Stadionban, a szaladgáló állatról felvétel is készült. A mérkőzést végül a hazai csapat nyerte 4–0-ra.

Júliusban Csepelen láttak egy kengurut . A rendőrök öt-hat kilométeren keresztül követték a rúgólábú erszényest, mire be tudták terelni egy olyan helyre, ahonnan már nem tudott menekülni, és sérülés nélkül tudták „intézkedés alá vonni”.

Márciusban egy elkóborolt pingvint fogtak be a zuglói rendőrök és a velük közös szolgálatot ellátó zuglói polgárőrök. Az elkóborolt állatot a járőrök és a polgárőrök épségben előállították lakóhelyére, és átadták a Fővárosi Állat- és Növénykertnek.