A kormány rendszerint szerdánként ülésezik és tárgyal az aktuális kérdésekről. A miniszterelnök szerint

most is a brüsszeli szankciók és az energiaválság voltak a napirenden.

Orbán Viktor beszámolói alapján már hetek óta ez a két napirendi pont képezi a kormányülések legfőbb témáját. „A mai kormányülésen is a helyzet megoldásán dolgozunk” – írta szerdán a miniszterelnök, aki egy fotót is feltöltött erről.

Két héttel ezelőtt is volt egy ehhez hasonló ülés, amelyen Orbán Viktor több posztban is nagy döntéseket harangozott be. Ehhez képest végül csak annyit jelentettek be, hogy a kormány tagjai is jóváhagyták annak a nemzeti konzultációnak az indítását, amelyet egyébként már napokkal korábban bejelentett a Fidesz.

Orbán Viktor egyébként a minap Berlinben is szót ejtett a brüsszeli szankciókról, és azt mondta, hogy valójában nem visszavonni, csak újragondolni akarja azokat.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)