A Plüss Kommandó segítségével az anyaméhben érezhetik magukat a koraszülött babák

Magyarországon nagyjából minden 10. családot érint a koraszülés, ezek a babák különleges törődést igényelnek annak érdekében, hogy minél hamarabb elhagyhassák a kórházat – emelte ki Nyilka Ildikó, az alapítvány kuratóriumi elnöke az adományátadáson.

„A közösségi média felületén nemrég indított kezdeményezéssel sok-sok száz forintból, plüsslicit és kávé árából a kitűzött összeg 14-szerese gyűlt össze, így a Baross utcai klinikán kívül más intézmények újszülöttosztályát is tudjuk támogatni a fennmaradó több mint tizenhárommilliós összeggel” – mondta el Nyilka Ildikó, az Alapítvány az Alapítványokért elnöke. A Plüss Kommandó elnevezésű kezdeményezést évekkel ezelőtt azzal az elhatározással indította el, hogy ha az ő egyik babájának nem sikerült, akkor százezer koraszülöttnek fog segíteni.

A gyermekem 28 évvel ezelőtt 26 hétre, 1,27 kilóval született ikerterhességből. Ma a lányom mellett lenne egy 28 éves fiam is

– árulta el az adománygyűjtés szervezője, majd rámutatott az angyalboríték nevű textiltasakra, amely az egyik legszomorúbb ajándékok egyike, de ezzel is a sorstárs szülőkkel való együttérzését fejezik ki az alapítvány.

„Nehezen éltem meg a 6 és fél hónapos kórházi időt és a koraszülést. Szeretném, ha minden koraszülött-anyuka és -apuka tudná, hogy ez, bár egy nagyon kemény, embert próbáló időszak, de az orvosok és nővérek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a picik a legmegfelelőbb fizikai és lelki ellátásban részesüljenek” – emelte ki. A Plüss Kommandó ennek támogatására fejlesztette ki a koraszülöttek harmonikusabb gyógyulását elősegítő babafészekcsomagot, a Semmelweis Egyetem orvosainak, nővéreinek szakmai tanácsával, valamint gyermekruházati termékek gyártójával, Boldog Róberttel.

Az anyaméhben érezhetik magukat a babák

A babafészek anyaméhet lemodellező kialakítása biztonságérzetet nyújt a csecsemőknek, ezzel javítja az idegrendszeri és fizikai fejlődésüket. Az inkubátorban az újszülöttek keresik a helyüket, ugyanis megszokták, hogy az anyaméhben vannak határaik, a pocakfészek textilölelése ezt imitálja, a babatámasztóba pedig úgy kapaszkodhatnak, mint a köldökzsinórba. A stabil fekhelyben jobban tudnak aludni a kicsik, és megtartja a lélegeztetőgép csövecskéit. A speciális sapka úgy védi a baba fejét, hogy nem ér hozzá, azzal, hogy felül nyitható, nem szükséges az ultrahangvizsgálathoz mozgatni a gyermeket. A fényhatásoktól kétféle textillel is védik a koraszülöttet, a babaszemüveggel és az inkubátortakaróval. A plüssök puhasága megnyugtatja a kicsiket, és az anya érintését pótolja azokban az időpontokban, amikor épp nincs vele.

Az adományt átvevő Szabó Miklós, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára, a Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője hozzáfűzte: a koraszülöttek ápolása akkor ideális, ha a szülő, kiváltképp az édesanya bőr-bőr kontaktussal magához öleli gyermekét, azokban az időszakokban, amikor a baba pihen, a babafészekben nagyobb biztonságban érezhetik magukat az inkubátorban. „A szülők számára is kedvező pszichésen, ha a távollét idejében az idejekorán született csecsemő nyugodtan pihen” – tette hozzá. A TCM5 monitorral pedig folyamatosan figyelni tudjuk a gyermek oxigénellátását anélkül, hogy megmozdítanánk, vagy vért vennénk tőlük, ezzel jóval stresszmentesebb terápiát lehet számukra biztosítani. Az új ultrahangkészülék is a kicsik fájdalommentes folyamatos állapotfelmérését segíti elő.

Nem ez az első adományakció

Nem ez az első alkalom, hogy a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív Osztálya ajándékcsomagot vehetett át a Plüss Kommandótól. Már 2020 júniusában kaptak a babák kényelmét szolgáló plüsstextileket, idén júliusban a babafészkek mellett fénytakarókat is átvett az Üllői úti részleg. Akkor mintegy hárommillió forint értékben járultak hozzá az osztályon ellátott koraszülöttek sárgaság elleni kezeléséhez. Az orvostechnikai eszköz által biztosított kékfény-terápia a sárgaságot okozó túlzott bilirubin bőrben való inaktiválódásához járul hozzá, ami így a vizelettel könnyebben eltávozik a szervezetből.

A kezdeményezést az elmúlt két év során az egész országra kiterjesztették, már 31 kórházba juttatták el adományaikat, a támogatóknak köszönhetően három intézménybe orvostechnikai eszközök átadására is sor kerülhetett. A nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának a babafészkek mellett terápiás kékfény-takarót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház koraszülöttosztályának hibrid inkubátort ajándékoztak, és életmentő transzportegységet, utóbbiból hamarosan a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz is megérkezik egy. Most a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet számára gyűjtenek az alapítvány oldalán. „Akár egy kávé árával is sokat segíthetjük, hogy az életükért hősként küzdő koraszülöttek mielőbb egészségesen hazatérhessenek” – hangsúlyozta Nyilka Ildikó, a Plüss Kommandó vezetője.

(Borítókép: Dr. Szabó Miklós, a koraszülött intenzív osztály osztályvezetője és Nyilka Ildikó, az Alapítvány az Alapítványokért kuratóriumi elnöke, a Plüsskommandó a koraszülöttekért alapítója. Fotó: Karip Tímea / Index)