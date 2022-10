Levelet kapott a Balatonról Orbán Viktor

A hajdanán pártüdülőként működő Club Aliga új tulajdonosai egyeztetést kezdeményeztek a balatonvilágosi önkormányzattal, amelyen a Bayer Property Zrt. képviselői egy háromütemű fejlesztési koncepciót mutattak be. Ebben szerepel a kikötő rekonstrukciója, a lakóingatlanok fejlesztése és egy főtér létrehozása is – írtuk meg nemrégiben.

Most azonban segélykiáltások hallatszanak a Balaton keleti medencéje felől, amelyek a kormányfőhöz, a köztársasági elnökhöz, az Országgyűlés elnökéhez és az építési miniszterhez szólnak.

Óriási a tét! A szabad vízparttal csak Club Aligán rendelkező aligaiaktól, és a magyar emberektől elvesznek több mint fél kilométernyi Balaton-partot, majd ennél is többet, ha az állam nem avatkozik be november 21-ig, és nem vonják vissza az ezt lehetővé tevő kormányrendeletet

– indokolta Bukovszki András a HírBalatonnak, miért fordult az Aligai Fürdőegyesület (AFE) nyílt levélben az említett politikusokhoz.

A Club Aligát a turisztikai fejlesztések céljából nemzetgazdaságilag kiemelt területté tévő kormányhatározat miatt hagyhat figyelmen kívül a tulajdonos korábbi jogszabályokat, a leggazdagabbaknak kiparcellázva a tópartot – hangsúlyozta a helyi önkormányzati képviselő, aki az AFE elnökhelyettese is egyben.

Arról is beszámolt, hogy a tulajdonos már el is adott öt vízparti telket a tizenháromból, és azokon a területeken a magabiztos vevőjelöltek meg is kezdték a földmunkákat, holott november 21-ig még élhetne elővásárlási jogával a helyi önkormányzat, amelyik nyilván nem tud ezzel élni, de az állam is lehetne elővásárló.

A levél fogalmazói Orbán Viktor közreműködését kérik abban, hogy a Magyar Állam – élve elővásárlási jogával – vásárolja meg az értékesített telkeket.

Végezetül kérjük, hogy vizsgáltassa felül a beruházó által előterjesztett koncepciót, hogy az egy méltó, igazságos és közmegelégedettséget kiváltó fejlesztésnek adjon teret és ne épülhessenek vízparti magánvillák a jelenlegi parti sétány helyén!

Ennek elkészültéig építési és telekértékesítési moratórium elrendelését szeretnék elérni az adott területre.

(Borítókép: A Club Aliga 2015. szeptember 17-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)