A rendőrség nem engedélyezte a Momentum tüntetését Orbán Viktor beszéde alatt

Mint ismert, az október 23-ai nemzeti ünnepünkön Orbán Viktor nem fog Budapesten tartózkodni, a korábbi bejelentés szerint Zalaegerszegen fog nyilvános beszédet tartani az 1956-os forradalom évfordulóján.

A Momentum zalaegerszegi szervezete úgy tervezte, hogy tiltakozással fogadja a városba érkező kormányfőt. Hivatalos úton be is nyújtották a tüntetésre vonatkozó kérelmet a rendőrséghez, azonban a hatóság most határozatban utasította el szándékukat.

A rendőrség mondvacsinált okokra hivatkozva nem engedélyezte, hogy a Momentum Zala tüntetést szervezzen október 23-ára a zalaegerszegi Deák Ferenc térre, akkorra, amikorra Orbán Viktor a városba érkezik.

– reagált a párt közleményében. Zalai szervezetük Facebook oldalán ennek ellenére mégis meghirdették az eseményt október 23-ára 7:30-9:30 között, bár nem a város főterére, hanem a Kazinczy térre várják transzparensekkel és sípokkal a „pedagógusokat, diákokat, rezsikárosultakat, civileket”.

Bárhol jár a miniszterelnök Európában, tüntetés, pfújolás és kifütyülés fogadja

– áll az esemény meghirdetésének indoklásában.