Fürjes Balázs: Magyarország nem lesz sem amerikai, sem orosz gyarmat

Fürjes Balázs a felszólalása elején azt mondta, hogy 1956 történetét sokan és sokféleképp élhették meg, de beszédében a „15 éves pesti srác”, Mansfeld Péter történetét idézte fel, „akinél a kommunisták aljasul megvárták, hogy 18 legyen, mielőtt halálra ítélték”.

A miniszterhelyettes ezután hangsúlyozta, hogy 56 egy példátlan nemzeti egység időpontja volt, „mindenrendű és -rangú magyaroké”.

Mi, magyarok a szabadság szerelmesei vagyunk. Szenvedélyünk a haza és a haza szabadsága

– mondta Fürjes Balázs, hangsúlyozva azt is, hogy ez azért van, „mert nekünk a szabadság nemzetmegtartó erő. Mert Magyarország vagy szabad, vagy nem létezik”.

Most nekik kell képviselniük a szabadság ügyét

A fideszes politikus ezután tért ki arra, hogy míg a „szabadságharcos időkben a szabadságharcosok dolga megvédeni, kivívni, visszavenni a magyar szabadságot”, azzal szemben a demokratikus időkben „a magyarok szabad akaratukból, választáson hatalmazzák fel a nemzeti kormányt, hogy az képviselje a szabadság és jólét programját”.

„Nekünk, akárcsak 56 szabadsághőseinek, Magyarország és a magyar nemzet az első. Mert magyarul éljük az életet, magyarul nézzük a világot, magyar nézőpontból mérünk meg mindent. Ha kiállunk önállóságunkért, szuverenitásunkért, azt Magyarországért tesszük. Ha kiállunk jogos jussunkért Brüsszelben, azt Magyarországért tesszük. Ha nemet mondunk hazánk, szokásaink és kultúránk erőszakos megváltoztatására, azt is Magyarországért tesszük” – fogalmazott Fürjes Balázs, hozzátéve:

Hittel valljuk: a haza nem eladó, a meggyőződés csak szívből jöhet, a magyarok szabadsága nem alku tárgya. Ezért mi sosem bocsátjuk áruba függetlenségünket, és nem hagyjuk, hogy guruló dollárokkal bárki fölvásárolja közösségünket. Ahogy Magyarország, úgy a mi hazaszerető politikai közösségünk sem lesz soha gyarmat. Sem brüsszeli, sem amerikai, sem orosz gyarmat.

A kormány most tényleg a helyén van

A politikus azzal folytatta, hogy a magyar baloldal azon az állásponton van: „minél rosszabb a helyzet, annál kényelmetlenebb lesz a kormánynak, és Gyurcsány Ferenc, az októberi szemkilövető így visszatérhet a hatalomba”.

Szeretnék mindenki megnyugtatni: hiába a baloldal minden áskálódása, brüsszeli mesterkedése, a kormány most valóban a helyén van, és csapataink győztes harcokban állnak

– fűzte hozzá a miniszterhelyettes.

Le kell állítani Brüsszelt

Fürjes Balázs arról is beszélt, hogy az 56-os szabadságharcosok a bátorság mellett „a rendkívüli egység” tekintetében is példát mutattak. Szerinte ez az egység segített abban, hogy segítsék a határon túli kisebbségeket, hogy támogassák a magyar családokat és a gyermekvállalást, hogy megvédjék önazonosságukat „az illegális migráció és a nyugati genderőrület, a gondolkodás és a vélemény szabadságát felszámoló polikorrektség” elutasításával, és hogy Brüsszellel szemben is képviseljék az álláspontjukat. A politikus ennek jegyében arra szólította fel a magyarokat, hogy töltsék ki a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultációt.

Mi cserébe vállaljuk: energiaszankciók ügyében csak azt képviseljük, amivel a magyarok döntő többsége egyetért! Azt viszont érvényesíteni fogjuk tűzön-vízen át! Itt az idő, hogy Európa demokratikusan megválasztott kormányai az energiaszankciók húsba vágó kérdésében megfékezzék a demokratikus felhatalmazás nélküli ámokfutást rendező brüsszeli bürokráciát!

– mondta beszédében Fürjes Balázs.

(Borítókép: Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke és Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a VMSZ-nek az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésén az 56-os emlékműnél a palicsi Nagyparkban 2022. október 22-én. Fotó: Molnár Edvárd / MTI)