Október végétől sűrűbben jár a tram train

Mint arról beszámoltunk, a tizenkettedik vasútvillamos-szerelvénnyel szeptemberben teljessé vált a járműflotta, elkészült az ország első vasútvillamos-rendszere. A félórás ütemben a tram-train vasútvillamost augusztusban 150 ezer utazáshoz vették igénybe.

Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár újabb változásokról tájékoztatott, melyek október 29-től érvényesek: sűrítésként két új járat indul 6:19-kor és 7:19-kor, de az összes eddigi járat is megmarad. Az utasszámlálási adatok alapján reggel és ebben az irányban jelentkezik a legnagyobb utazási igény, és megteltek a tram train szerelvények, átszoktak az ingázók a Volánbusz járatairól – ismertette az államtitkár.

Az ingyenesség időszakában munkanapokon irányonként 1100 fő vette igénybe a szolgáltatást, a díjmentesség megszűnése ellenére, a 30 perces követés bevezetése után napi 1500 fő veszi irányonként igénybe a szolgáltatást. Reggel Vásárhelyről Szegedre 7:00 és 7:30 között van a legtöbb utas a tram trainen és a buszokon is, összesen csaknem 500-an szállnak föl Szeged felé, ezért indul ebben az időszakban az egyik sűrítőjárat.

Este is lesz változás a tram train menetrendjében: az utolsó Budapestről érkező IC-ről, amely minden este 23:15-kor van Szegeden, biztonságosabban lehet átszállni csütörtökön, pénteken, szombaton a vasútvillamosra, amely 23:24-kor indul Szeged vasútállomásról Vásárhelyre.

Igazodik a buszmenetrend a vasútvillamoshoz

A tram trainhez hangolva változik számos autóbuszjárat menetrendje is Csongrád-Csanád és Békés megyékben. Szeged és Hódmezővásárhely között napközben a buszok úgy indulnak fél óránként, hogy a vasútvillamosok indulásait megfelezzék, azaz közösen negyedórás eljutást biztosítanak.

Tanítási napokon Hódmezővásárhelyről reggel 6:15 és 7:00 óra között a buszok és a vasútvillamos együttesen 5 percenként indul Szegedre.

A Szentes, Mindszent, Székkutas és Békéssámson, valamint Hódmezővásárhely között közlekedő autóbuszok jellemzően ütemes menetrend szerint indulnak, és Hódmezővásárhelyen az autóbusz-állomás melletti Kálvin János téri tram train megállóhelyen 5–9 perces átszállási idővel csatlakozást biztosítanak a Szeged felé/felől közlekedő vasútvillamosokhoz.

Szentesről Mindszenten, illetve Barattyoson át Hódmezővásárhely érintésével Szegedre vasútvillamosra történő átszállással, valamint egyes autóbuszjáratokkal közvetlenül is lehet utazni.

Új éjszakai járatokat vezetnek be

Hétvégén a tram trainhez csatlakoztatva új éjszakai járatok is közlekednek Hódmezővásárhely–Mindszent–Szentes és Hódmezővásárhely–Székkutas viszonylatokban. A volánbuszos változások részletesen ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Szeptemberben már az utolsó vasútvillamos is megérkezett Magyarországra, a hatósági engedélyek megszerzése után az utolsó két jármű is forgalomba állhat, így hamarosan a teljes 12 darabos flotta bevethető.

Bővül a jegy- és bérletvásárlás lehetősége is. A vasútvillamosokon elhelyezett fedélzeti automatákból bankkártyás fizetéssel a járműveken megvásárolhatók az egyszeri utazásra érvényes jegyek. Egyre több helyen lehet a tram train vonala mentén is jegyet, bérletet venni automatából és pénztárakban. Ezek a MÁV appban és az Elvirán is megvásárolhatók.