Elhatárolódott iskolája a tanártüntetésen felszólaló Pankotai Lilitől

Pankotai Lili, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának végzős diákja is színpadra lépett, ahol slam poetryt adott elő. Jövő című szerzeményében az oktatás problémáit vette sorra és egyben a kormányzatot is bírálta – leginkább trágár szavakkal. A pécsi diák előadását hangosan megtapsolták a jelenlévők, többen viszont – főleg a kormányoldalról – élesen kritizálták a trágár beszéd miatt.

A Mandiner szerint a diák nem először nyúlt a trágárkodás eszközéhez. Vasárnapi szereplése után a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatója a Facebookon határolódott el az intézmény diákjától.

Intézményünk nevében kijelentem, hogy tiszteletben tartjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, ellenben elhatárolódunk tanulónk, Pankotai Lili 2022. október 23-i nyilvános felszólalásától. Messzemenően elutasítjuk annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját

– írta Nyisztor Zsolt igazgató.

Hatalmas tömeg tüntetett a tanárokért

Október 23-án, vasárnap délután tanártüntetést tartottak. A tömeg a Kálvin térről indult, és egészen a Műegyetemig meneteltek az emberek, ahol többen is elmondták a véleményüket az ott felállított színpadon. Többek között felszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is, de Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke is a tüntetőkkel tartott, aki szerint több tízezren álltak ki a szabad oktatásért.

Pankotai Lili pedig slam poetryvel készült, és Jövő című szerzeményében az oktatás problémáit vette sorra, egyben a kormányzatot is bírálta – leginkább trágár szavakkal.

(Borítókép: Pankotai Lili. Fotó: Németh Kata / Index)