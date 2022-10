Több mint száz halloweeni programmal vár idén ősszel a Balaton

A kampányhoz úgy választották ki a cukrászdákat és fesztiválokat, hogy azok tükrözzék a térség minőségi kulinaritását, és jól megközelíthetők legyenek kerékpárral is. Az akcióban részt vevő egységekben a kerékpárral, rollerrel érkező gyerekeknek a sütemények mellé ajándék figurát adnak.

A biciklivel érkező családok gyermekei a balatonfűzfői Borzongás fesztiválon (október 27-29.) Füred Kapitány, a balatoni mesehős kincsvadászatán, a tihanyi Gardafesztiválon (november 4-6.) és a régió ízeit bemutató veszprémi Bakony Expón (november 11-13.) is találkozhatnak olyan kitelepülő vendéglátóegységgel, ahol a sütemény mellé ajándékot adnak.

A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy ősszel száznál több halloween programot, tökös fesztivált, Márton-napi mulatságot, és más programokat is szerveznek az üdülőrégióban.

Fekete Tamás, a szövetség alelnöke szerint a kerékpáros turizmus fellendüléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy ősz elején újabb útfejlesztés zárult le; így most már Budapesttől a Balaton partjáig el lehet jutni kerékpárral.

Közölte azt is, Balatonfüreden és Balatonföldváron a napokban új kerékpáros központok nyíltak, ahol a klasszikus bicikliken kívül elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet bérelni. Hozzátette: ezeken a helyeken a kerékpárosok hasznos információkat is kaphatnak a térségről, továbbá szervizelési lehetőségük is van.