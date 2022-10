Kúria-elnök: Nincs baj az igazságszolgáltatásban

Hasznos volna, ha a bíróságokat kihagynák a politikai vitákból országon belül és kívül is – fogalmazott a Kúria elnöke egy csütörtöki háttérbeszélgetésen Budapesten.

Varga Zs. András szerint, „ha az emberek elvesztik a bizalmukat az igazságszolgáltatásban, ennek az intézménynek vége van”.

„Erős csatazaj van a bíróságok körül” – mondta, és ezt a szervezeten belülről nézve érthetetlennek nevezte. Hozzátette, ez a csatazaj megtévesztő, mert „valójában a bíróságok környékén olyan mértékben rendben van minden, hogy az elmúlt 25 évben ritkán volt ilyen”.

Nincs baj az igazságszolgáltatásban – szögezte le, megjegyezve: nem mondja azt, hogy ne hoznának olyan döntéseket, amelyeket különösen a pervesztes felek ne vitatnának vagy ne lehetne még tovább rövidíteni az eljárások hosszán.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy éven túli ügy nincs a Kúria előtt. Az igazgatással, a kirendelésekkel, kinevezésekkel kapcsolatos kritikákat felfújt, lufijellegű problémáknak nevezte.

A bíróságok elhatárolódnak a napi politikai küzdelmektől

Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter beszélt arról, hogy nem a jogállamisági feltételességi eljárás keretében, hanem nagy valószínűséggel a magyarországi újjáépítési terv vonatkozásában az Európai Bizottság jelezte, problémát lát az uniós források felhasználásánál, ha az igazságszolgáltatás függetlensége keretében általuk említett problémás pontokon nem segítenek jogalkotással.

Ezek jórészt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) közötti hatáskörmegosztást érintik, amit a miniszter nem tartott javíthatatlannak vagy problematikusnak.

Varga Zs. András az MTI szerint felidézte, a múlt héten volt az uniós legfelsőbb bíróságok elnökeinek féléves beszélgetése, és ott is arról volt szó, hogy más országokban is fokozódott a közvélemény érdeklődése a bíróságok iránt. Úgy látja, az a baj, hogy körülbelül húsz évvel ezelőttig volt Európában és a rendszerváltozás első évtizedében Magyarországon is egyfajta ki nem mondott megegyezés, hogy a politikai erők a vitáikból kihagyják a bíróságokat.

Hozzátette, ez nem is működhet másképp, hisz a hatalommegosztásnak része, hogy a bíróság nem vesz részt a napi politikai küzdelmekben. Mintegy 15 évvel ezelőtt „valami eltört”, és a bíróságok megjelentek ezekben a politikai vitákban „nagyobbrészt pofozóbábuként” – utalt arra, hogy a bíróságok számára tiltott a politikai vitákban való részvétel.

„Csúnya dolog lekötött kezű embert kihívni verekedni”

„Nem szeretjük, mert csúnya dolog lekötött kezű embert kihívni verekedni” – fogalmazott Varga Zs. András, megjegyezve: amikor politikai természetű kifogásokat fogalmaznak meg a bíróságokkal szemben, nem bocsátkoznak érdemi politikai vitákba.

A bíróságok körüli csatazaj értékelése szerint „belülről indult”. Hozzátette, az OBT októberi ünnepi ülésén „elhangzott egy vádirat Magyarország ellen és a magyar bíróságok ellen”. Közölte, az ülésen jelen volt az európai bírói tanácsok hálózatának elnöksége, amely úgy reagált, „hogy ha ennyire borzasztóan rossz minden Magyarországon, akkor igazságügyi reformra van szükség”.

Varga Zs. András szerint azonban nincs szükség reformra, mert ami Magyarországon az igazságszolgáltatás környékén zajlik, jó irányba halad.