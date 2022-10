Hadházy Ákos sátrat vert a közmédia épülete előtt

Sátrat vert az állami televízió épülete előtt, és jövő péntekig, november 4-éig ott is marad Hadházy Ákos – osztotta meg közösségi oldalán az országgyűlési képviselő. Arra kéri szimpatizánsait, hogy egy hét múlva, pénteken, aki teheti, menjen el a Kunigunda útjára, és

vegyük közösen blokád alá ezt a piszkos hazugsággyárat.

Azt is kéri, vigyék magukkal a „nemzeti konzultációnak csúfolt” papírokat is. Mint írja, addig a hosszú hétvégén és azt követően is folyamatos utcai fogadóórát tart a helyszínen.

Az állami médiát kéri vissza

Hadházy szerint újra és újra el kell mondani: amíg az állami milliárdokból működő hazugsággyárat nem állítják meg, nincs esély arra, hogy bármit elérjenek a hatalommal szemben.

Megítélése szerint az állami médiát vissza kell adni a köz számára, amihez új, konszenzusos elnököt kell kinevezni. Mint mondja, az inspirációt éppen az MTVA biztonsági őrei adták. Október 23. előtt egy néhány perces videót szeretett volna felvenni, és meglepődve látta, hogy olyan gyorsan zárták be az összes kaput, hogy még az egyik biztonsági őrt is kizárták, sőt, a pizzafutárt sem engedték be.