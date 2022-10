Magyar György távozik Márki-Zay Péter mozgalmának elnökségéből

Egyéb elfoglaltságai miatt már megterhelő volt számára a munka a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnökségében, ezért átadja a helyét a fiatalabbaknak – erősítette meg Magyar György ügyvéd az Alfahírnek.

A lap úgy tudja, hogy az MMM elnökségében betöltött tisztségéról való lemondást Magyar György a mozgalom szombaton tartott közgyűlésén jelentette be.

Az ügyvéd, aki a mozgalom egyik alapítója volt, arról is beszélt, hogy nem politikai okokból nem viszi tovább az MMM-ben betöltött tisztségét. A civil szférában folytatja a munkát.

Ugyanakkor az ügyvéd azt is megfogalmazta, hogy szerinte az ellenzéki pártok sem támogatták teljes szívvel az MMM-et és annak elnökét. Mozgalmával együtt szerinte Márki-Zay Péter a tavalyi előválasztás alatt és után is veszített jelentőségéből.

Mindeközben Magyar Györgynek az is meggyőződése, hogy a közelgő önkormányzati választások és az európai parlamenti választások miatt továbbra is szükség lenne az ellenzéki pártok és a civilek együttműködésére.

Az utóbbi időben azért sem volt könnyű helyzetben a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett MMM, mert már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is elkezdte a vizsgálatot kampánytámogatásai ügyében.

A mozgalom az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől kapott majdnem kétmilliárd forintot a választás előtt. Az ügyben már a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága is több ülést tartott, és legutóbb ők rendelték el a titkosszolgálati vizsgálatot is.

A titkosszolgálat először az ügyben érintett magyarországi bankokat szólította fel arra, hogy listázzák ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy kezdeményezett 2022. január 1-je óta.

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója minderről azt mondta: szerintük az MMM nem követett el törvénysértést, ám az Alkotmányvédelmi Hivatalnak ezzel együtt is megvan a jogi alapja a vizsgálat lefolytatásához, mivel ők egy ilyen esetben is megvizsgálhatják azt, hogy a külföldről való pénzelés veszélyt jelent-e Magyarország törvényes rendjére.

(Borítókép: Magyar György ügyvéd 2014-ben. Fotó: Marjai János / MTI)