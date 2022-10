Válságos állapotban a pszichiátriai ellátás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszerszintű változás mindig akkor következik be, amikor az már elkerülhetetlen – hangsúlyozta az Indexnek a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, aki úgy véli, hogy most érkezett el a pillanat,

a járó-és a fekvőbeteg-ellátás ugyanis rendkívül válságos állapotban van.

A társaságon belül már egy ellátásszervező munkacsoport is alakult, terveiket, javaslataikat pedig a döntéshozók felé is továbbították, és egyelőre úgy látják, hogy az ötleteikre megvan a kellő nyitottság, az viszont továbbra is nagy kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben – mely az egészségügyet is sújtja – mekkora lépésekben lehet előrehaladni.

Kiemelte, hogy az egyik legfőbb probléma a szakemberhiány. Arra a kérdésre, hogy pontosan hány pszichiáter dolgozik ma hazánkban azt felelte, hogy „évek óta tart a számháború”, és a mai napig nincs egy pontos adatbázis, ám van jó néhány kiindulási pont.

Ebből az egyik az MPT tagjainak száma, ami jelenleg 800 körül van.

Egy másik kiindulási pont lehet az Országgyűlési Hivatal tavaly közölt infótablója, amely szerint 2018-ban járóbeteg-ellátásban 570-en, fekvőbeteg-ellátásban 629-en, így összesen az állami intézményekben 1199-en dolgoztak. Az adat annyiban megtévesztő, hogy a két ellátási forma között komoly átfedés van. Ugyanez az adatgyűjtés 15-re teszi a 100 ezer főre jutó szakemberek számát, ami a saját adataik alapján is inkább valahol a 10 és a 11 között lehet.

Ugyancsak jó viszonyítási alap Rétvári Bence szintén 2018-ra visszanyúló kijelentése. A korábbi Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő kérdésére reagálva elárulta, hogy Magyarországon az állami fenntartású intézményekben főállásban 403 pszichiáter, 45 gyermekpszichiáter, 251 klinikai szakpszichológus és 1180 pszichiátriai szakápoló dolgozik.

Szekeres György úgy véli, hogy a fentiek alapján mindenképpen kevesebb, mint ezer pszichiáter van hazánkban, a főállásban dolgozók száma valahol a 403 és a 800 között lehet. Megjegyezte: a kétezres évek eleje óta hivatalosan is a hiányterületek között szerepel a pszichiátria.

Az MPT elnöke kitért arra, hogy vidéken különösen nehéz a helyzet sokfelé, mint mondta: „egyenesen kritikus”.

„Minél távolabb megyünk egy egyetemi központtól (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen) vagy egy jól működő megyei kórháztól (Győr, Kecskemét), annál szegényesebb a hozzáférés az ellátáshoz. Kifejezetten nagy a gond Vas megyében, 2021-ben segélykérő levelet is kaptunk a helyi pszichiáter közösségtől, miszerint a térségben mindössze öt szakorvos áll rendelkezésre. Veszprém környékén még ennél is nehezebb kórházi ellátáshoz jutni. A megyeszékhelyen néhány évvel ezelőtt uniós forrásból létesült egy korszerű pszichiátriai osztály – ami ebben a megyei kórházban korábban egyáltalán nem volt –, ám állami finanszírozás hiányában a mai napig nem nyitotta meg a kapuját. A kórházi ellátást igénylő betegeket így a 80 kilométerrel arrébb található sümegi kórházban tudják ellátni” – mutatott rá a vidéki ellátás hiányosságaira a szakember.

Szinte csak a gyógyszer felírására jut idő

Szekeres György rámutatott, hogy az állami ellátást maximálisan a gyógyszeres kezelések uralják, az orvos-beteg találkozók jellemzően 10, új beteg esetén esetleg 25 percig tartanak, és ez idő alatt főként csak egy rövid beszélgetésre és a gyógyszerek felírására jut idő.

Pszichoterápiát az állami intézményekben csak elvétve lehet találni, a hatékonyságuk pedig messze elmarad a magánellátástól, amit viszont csak kevesen engedhetnek meg maguknak.

habár az árak széles skálán mozognak, magánorvosnál egy 50 perces pszichoterápiás alkalom jellemzően 12-20 ezer forint körül alakul.

A pszichiáter ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy hazánkban az antidepresszánsok támogatottsága 90 százalék, így az egy havi gyógyszeradag gyakorlatilag már annyiba kerül, mint három kifli.

Több száz milliárdos teher a gazdaságnak

A 2021-ben publikált “Fehér könyv” – mely az MPT szakmai közreműködésével készült közpolitikai összegző tanulmány – szerint a depresszió okozta teljes gazdasági teher hazánkban évente 362,457 milliárd forint, amiből a direkt költségek 28,440 milliárdra, az indirekt költségek pedig 334,017 milliárdra becsülhetők. Fontos kiemelni, hogy az indirekt költségek jelentősen meghaladják (92 százalék) a direkt költségek (8 százalék) terhét.

A legnagyobb közvetett teher a betegek munkanap-kiesése és produktivitás-csökkenése, a tanulmány készítői számára az egyik legmegdöbbentőbb adat az volt, hogy nem kevesebb, mint

évi 41 táppénzes nap hozható a depresszióval összefüggésbe.

A WHO előrejelzése szerint a depresszió 2030-ra a teljes egészségben megélhető életévek elvesztésének leggyakoribb oka lesz a világon.

A kiadvány egyes közgazdasági vizsgálatokra is hivatkozik, miszerint a depresszióval összefüggő társadalmi szintű anyagi terhek nagyobbak, mint a hipertónia, asztma, rheumatoid arthritisz és az oszteoporózis miatti kiadások összesen.

Konkrét terveik vannak

Szekeres György hangsúlyozta, hogy a fenti terhek mérsékléséhez elengedhetetlen az ellátórendszer fejlesztése.

Először is tisztázni kell a betegutakat, amelyeket a Covid-járvány különösen összekuszált. A háziorvosi praxisközösségeket mentális szakemberekkel kellene bővíteni, a problémák korai felismerésében és a megfelelő helyre való bejutásban az ott dolgozó klinikai szakpszichológusok döntő szerepet játszhatnának, számos felesleges szakorvosi vizsgálatot megelőzve ezzel

– emelte ki az MPT elnöke, hozzátéve, hogy egyfelől jó, hogy a pszichiátriákra beutaló nélkül is lehet menni, másfelől a páciensek olyan panaszokról is pszichiáterekkel konzultálnak, amelyekre egy alacsonyabb ellátási szinten is kézzel fekvő megoldást lehetne nyújtani. Nem véletlen, hogy hazánkban 11-re tehető az orvos-beteg találkozók száma egy évben, míg ugyanez az adat európai átlagban 5-6.

Megjegyezte továbbá, hogy a prevencióra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

A fent már említett ellátásszervező munkacsoport többek között ezeket a javaslatokat továbbította a döntéshozók felé.

A változást azért tartanák sürgetőnek, mert az elmúlt két évben – elsősorban a koronavírus-járvány miatt – más európai országokhoz hasonlóan hazánkban is 25 százalékkal nőtt a depressziós, szorongásos panaszok gyakorisága, a fokozott igény ellenére pedig csak egy beszűkült ellátórendszer áll rendelkezésre.

„Egy lappangó, nem kezelt, nem felismert betegségekkel küzdő embertömeggel állunk szemben, akik jellemzően nyugtatóval, altatóval és alkohollal próbálják meg csillapítani a problémáikat” – jelentette ki a szakember. Hozzátette: jelenleg 6-700 ezer embert érint hazánkban a depresszió, de az ellátásban ennek csak a fele van dokumentálva.

(Borítókép: Index)