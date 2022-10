Ritkán látott madarak bukkantak fel a fővárosban

Az elmúlt évtizedekben a darvak legnagyobb vonulási útvonalává vált Magyarország, így a madarak akár Budapest belvárosában, de a nagy alföldi tavak mellett akár naponta kétszer is megfigyelhetőek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint két hete 70 madár bukkant fel a főváros közepén.

A Magyarországon átvonuló darvak száma a 160 ezret is meghaladja, amelyek az egész országban vonulnak, két héttel ezelőtt Budapest belvárosában is feltűntek, nem is olyan magasan, a feltűnő, krúgató hangú madarak – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. A szakember elmondása szerint a madarak fő útvonala a Tiszántúl és a Duna–Tisza köze, ugyanakkor ebben az időszakban az állomány nagy része a Hortobágyon tartózkodik.

A talajon, elsősorban nedves réteken, mocsarakban fészkelő darumadarak novemberben Dél-Magyarországra húzódnak, a kardoskúti tóra és a szegedi Fehér-tóra, és csak a hónap második felében hagyják el Magyarországot, de a melegedő időjárás miatt, a hó- és fagymentes teleken tízezres nagyságrendben telelhetnek át ezeken a területeken, persze ez attól is függ, hogy van-e víz.

A madarak az éjszakát lábközépig érő nyílt vízen szokták tölteni – itt ugyanis védve vannak a szárazföldi ragadozóktól. Este a gyepekről, a szántókról, ahol táplálkoznak, behúznak a vizekre, és reggel napfelkeltekor a biztonságos, tavi éjszakázóhelyekről húznak ki akár a gyepre, több tíz kilométer távolságra

– mondta Orbán Zoltán az InfoRádiónak.

Az egyesület szóvivője arról is beszélt, hogy a darumadár-álllomány elkezdett erősödni, és napjainkra a természetvédelmi területek kiterjedtsége miatt a madár több helyen talált fészkelőhelyet. Több mint száz év után 2015-ben Magyarországon is költött, az amúgy észak-afrikai tunéziai mocsarakban telelő faj. A vonuló állomány a múlt század második felében alig-alig érintette Magyarországot: az 1980-as évekig a hazánkban átvonuló darucsúcs alig érte el a tízezer példányt.