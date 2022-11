Indul a szezon, Győrben már bárki jégkorit ragadhat

A Győri Jégsport Központ idén is megnyitja kapuit, szombattól minden hétvégén két turnusban, 15 és 17 óra, illetve 18 és 20 óra között lesz látogatható a helyi műjégpálya. A gyerekeknek oktatást is szerveznek, emellett korcsolyakölcsönzésre és -élezésre is lesz lehetőség.

A Kisalföld arról számolt be, hogy előzetes egyeztetést követően hétfőtől csütörtökig 8 és 13 óra között az óvodáscsoportoké lesz a pálya, majd november 15-étől az iskoláscsoportokat is várják.

A budapesti Városligeti Műjégpályát illetően korábban megírtuk, hogy a tervek szerint november 17-én nyit újra, de az intézmény üzemeltetője szerint az energiaválság és az infláció miatt nem biztos, hogy nyitva is tudják azt tartani a téli időszak végéig. Sok múlik a látogatószámon, a dráguló jegyek azonban sokakat elrettenthetnek a szabadtéri korcsolyázástól.

Amennyiben sok jegyet tudnak eladni, akkor van rá esély, hogy Budapest legnépszerűbb jégpályája nyitva tarthasson december 31. után is.