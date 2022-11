Csaknem 650 milliárd forintot költött a kormány a déli határ védelmére

Rétvári Bencét a határvadász egységek személyi és szervezeti kérdéseiről, a déli határszakasz védelmével összefüggő kérdésekről hallgatta meg a testület. A parlamenti államtitkár közölte, 650 milliárd forintból építették meg a kerítést, gondoskodtak a szükséges technikai berendezésekről és az üzemeltetésről. Az összeg nagy részét Magyarország „meghitelezte” az EU-nak – mondta.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy 894 határvadásznak jelentkezővel kötöttek szerződést, és 636-an már sikeres vizsgát is tettek. Hozzátette: továbbra is hetente százas nagyságrendben kezdik el a képzést az új szerződésesek, és várhatóan télre eléri a határvadász ezred létszáma az ezret; ekkor a katonák levonulhatnak a határról.

Rétvári Bence kiemelte: sikeres a határvadász ezred felállítása, a déli határ „elrettentő ereje” nőtt, és ennek tudható be, hogy továbbra is sok illegális bevándorló próbál bejutni az országba, még a teljes ezred felállítása előtt.