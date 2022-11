Takarékossági okok miatt leáll a fogaskerekű

Határozatlan időre leállítják a fogaskerekű vasutat, és a legjobb esetben is csak jövő tavasszal szállíthat újra utasokat. Az sem kizárt viszont, hogy végérvényesen megszűnik.

Friss értesülések szerint a budapesti fogaskerekűt – hivatalos nevén 60-as villamost – határozatlan időre leállítják, és legjobb esetben is csak jövő tavasszal szállíthat újra utasokat. A VG úgy tudja, hogy a városháza takarékoskodásból hozta meg a döntést, ám az nem ismert, ezzel mennyit spórolnak. A BKK az ügyben hivatalosan még nem nyilatkozott.

A fogaskerekű működését már többször is felfüggesztették, és felújítás miatt jelen pillanatban is épp szünetel a forgalom. Október elején arról adtunk hírt, hogy előreláthatólag november 17-ig nem fog közlekedni, ám most úgy tűnik, a dátum kitolódott. Ez viszont a legrosszabb forgatókönyvet vetítheti előre, a végleges bezárásét.

A HBweb tematikus oldal arról számolt be, hogy a budai Hegyvidék lakosságát és a kirándulóforgalmat „a BKK hiányos pótlási renddel próbálja kompenzálni, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ha újra is indítják a fogaskerekű vasutat, az valószínűleg ritkább üzemidővel és követési időközzel fog történni”.

Egy áprilisi jóslat igazolódhat be

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy az áprilisban újraindított fogaskerekűt már egy egészen formabontó koncepció alapján állítják üzembe, és Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) vezetője az Indexnek azt mondta, hogy „a fogaskerekűnél olyan szolgáltatáscsökkentés lesz, ami sokak szerint a bezárásának az előfutára lehet”.

Arról van szó, hogy a Városmajor és a Széchenyi-hegy között közlekedő kötött pályás járatot a kora reggeli, illetve késő esti időpontokban csak akkor indítja el a BKK, ha előre regisztrált utasai telefonon igénylik. Hivatalosan ezt azzal indokolják, hogy a fogaskerekűnek alacsony a kihasználtsága, és zajos. A buszok esetében optimálisnak ítélt, úgynevezett igényvezérelt szolgáltatással kötött pályán sehol a világban nem kísérleteztek.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a 60-as számmal közlekedő fogaskerekű az utóbbi időben a BKK mostohagyermeke lett, Tarlós István immár közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottként maga is javasolta fejlesztési és pályahosszabbítási terveinek elhagyását.