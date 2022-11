Pénzügyminiszter: Nincs fideszes prezentáció Gyuri bácsi nélkül

Varga Mihály a pasaréti ferencesek meghívásának eleget téve fejtette ki gondolatait a szankciós politikáról, energiaellátásról, az uniós pénzek kifizetéséről, de beszélt a pedagógusoknak járó béremelés lehetőségeiről is.

A szankciók a korábbi állításokkal ellentétben nem vetettek véget a háborúnak, ráadásul „mintha koncepció nélkül, ötletszerűen jönnének ezek a szankciók” – fogalmazott Varga Mihány pénzügyminiszter a Pasaréti Ferences Házban tartott pénteki előadásán. A Mandiner beszámolója szerint a politikus felidézte a márciusi versailles-i megegyezést, amely eredetileg azt tartalmazta, hogy szénre, olajra és gázra nem vetnek ki uniós szankciókat, de nem telt el sok idő, előbbi kettőre mégis kivetették.

Mindezt a gazdaság is megsínylette: augusztusban 1,6 milliárd euró volt a külkereskedelmi mínusz

– húzta alá.

A szankciók néha fordítva is elsülhetnek egy kontinens méretű ország esetében, mutatott rá Varga, példaként a Krím annexiója óta fennálló mezőgazdasági és élelmiszeripari büntetőintézkedéseket hozta fel, amelyek nyomán az oroszok kénytelenek voltak saját lábra állni, s ez olyan jól sikerült, hogy az ország mára 2017–18 óta a világ legnagyobb búzaexportőre lett.

A pénzügyminiszter cáfolta, hogy a háború miatt lennének magasak az energiaárak: a háború kitörése után a holland gáztőzsdén a gáz 120 euró közelében állt, a robbanás a szankciók bejelentésénél történt, a csúcson augusztusban 350 dollár körül volt, most 200 körül stabilizálódott. Ironikusan hozzátette, az LNG-gáz kapcsán a környezetvédők nem panaszkodnak.

Az infláció feléért is az energiaár-emelkedés a felelős, hiszen megnőttek a szállítási árak, a gázzal pedig nemcsak fűtünk, de a műanyagipar és a műtrágyaipar is használja, ami közvetetten hat az élelmiszerárakra, „amikre idén rájött még az aszály”.

A szankciók nyertesének az amerikaiakat és a kínaiakat nevezte a pénzügyminiszter, egyik országot sem kötik ugyanis a szankciók,

az amerikaiaknál pedig az egekbe szökött árak mellett már megéri palagázt kitermelni. Ezzel szemben Európa a vesztese a szankcióknak, „minden felelős európai politikus kezdi belátni, hogy ezek tönkreteszik az európai gazdaságokat”.

„Nincs fideszes prezentáció Gyuri bácsi nélkül” – tette még hozzá nagy derültségre, a nyertesek közé sorolva Soros Györgyöt, mivel 12 energiavállalatban vannak részvényei, amikből profitál, az ukrán belpolitikát is képes lehetett befolyásolni, ő az egyik legnagyobb ukrajnai földbirtokos is. „Nincs összeesküvés a háttérben, de a dolgok egy irányba mutatnak” – fogalmazott a politikus, aki a baloldali ellenzéket is előszedte, elsősorban Márki-Zay Péterre összpontosítva, aki bevallotta, hogy kétmilliárd forintnyi pénzt kapott az ellenzék.

Az előadás után kérdések következtek. A pedagógussztrájkról a miniszter elmondta, ilyen volumenű béremeléshez kellenek az uniós források is, egyelőre kénytelenek a napi létszükségletre költeni, noha fontos a pedagógusok megbecsülése, és a béremelésről már törvényt is hoztak. A jogállamisági vizsgálattal összefüggő uniós büntetésről szólva Varga megjegyezte: a terv az, hogy a hazánknak járó pénz kapcsán támasztott követelményeket Magyarország november 19-ig végrehajtja, de illúziói nincsenek, mert szerinte a kifizetés inkább a brüsszeli döntéshozók hangulatától függ, semmint a konkrétumoktól.

(Borítókép: Varga Mihály 2022. szeptember 23-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)