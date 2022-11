Leáll a Ryanair oldala

A honlapjukon található tájékoztatásban azt írták, hogy kedden 18 órától szerdán hajnali 5 óráig fog állni a szolgáltatás. Egyben arra is figyelmeztettek, hogy

akik ez idő alatt repülnek Ryanair-géppel, azoknak az online utasfelvételt még kedden 18 óra előtt el kell végezniük.

Az Utazómajom utazási portál arra is felhívta a figyelmet, hogy aki ezt elmulasztja, az a reptéren 55 eurós ügyintézési díjat fizethet. Hozzátették: akik nem vásároltak sem ülőhelyet, sem Flexi Plus jegyet, azok akár már 24 órával a járat indulása előtt is megkezdhetik az utasfelvételt, amelyet legkésőbb a felszállás előtt 2 órával kell befejezni.

Megvannak a legjobb légitársaságok, de panasz is van bőven

Az utasok szavazatai alapján kihirdettek a legjobb légitársaságokat. A Qatar Airways most se okozott csalódást annak ellenére, hogy egyre több a panasz mostanában a légi közlekedésben.

A versenyben több mint 350 légitársaság vett részt, és a Singapore Airlines nyerte a legjobb utaskísérő személyzet és a legjobb hosszú távú fapados légitársaság díját. Az utasok az All Nippon Airwayst értékelték az első helyen a legjobb, legtisztább kabin kategóriában.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)