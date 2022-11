Nagy nevekből álló kihívói csapattal kell megmérkőznie a Budapesti Ügyvédi Kamara négy éve megválasztott elnökének, Tóth M. Gábornak a szervezet idei, megismételt választói közgyűlésén. Horváth Lóránt, aki maga is kötődött politikaközeli szervezethez, maga mögött tudhatja Bárándy Pétert, a Medgyessy-kormány igazságügy-miniszterét, Zamecsnik Pétert, aki ügyészként kezdte pályafutását, majd váltott, és ma a legsikeresebb büntetőjogászok egyike, vagy az Eötvös-díjjal kitüntetett Kománovics Ibolyát, aki szintén az egyik alapítója volt a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodának.

Az idei kampány éles versengést és a kihívó kampányvideóiban erős mondatokat is hozott. Korábban nem volt arra példa, hogy volt első vonalas politikus szeretett volna újra tisztséget viselni az apolitikus kamarában. A két jelölt rövid portréján keresztül mutatjuk be a versengést.

A 49 éves, kétgyermekes ügyvéd többgenerációs jogászcsaládból származik, a Magyar Jogász Egylet – ahol elnökségi tag – honlapján elérhető önéletrajza szerint summa cum laude végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ahogy a HVG-ben olvasható, még joghallgatóként nyerte meg az évtizedes kihagyás után megrendezett perbeszédverseny ügyészi kategóriáját, ami után az egyik zsűritag, Bánáti János ügyvédjelöltnek hívta őt a saját irodájába. 2000 óta ügyvéd, 2010 óta a saját nevét viselő ügyvédi irodát irányítja.

1997 márciusában alapítója volt az Accursius Jogász Egyletnek, amelynek keretében megjelentették a Collega című szakmai folyóiratot, amelynek alapító-főszerkesztője volt. PhD-s óraadó tanárként tanított az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén nyolc éven keresztül, majd az utóbbi években ismét. 2006 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének és a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének, 2014 óta ez utóbbi szervezet elnökségének is, 2018 novembere óta a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke. 2013-ban megkapta a kamara legmagasabb kitüntetését, az Eötvös-díjat, 2017-ben a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést. Ügyvédként elsősorban büntetőügyekben lát el rendszeresen védelmet és sértetti képviseletet. Saját bevallása szerint minden évben van három-öt olyan ügy, amit jószolgálati alapon lát el. Jelenlegi legismertebb ügyei: a Hableány sétahajó 2019-es dunai katasztrófájához kötődő eljárásban ő védi a Viking szállodahajó kapitányát, és képviseli a tragikus, halálos siklóernyős baleset sértettjét.

Tóth M. Gábor a 2018-as választáson nagy támogatással lett a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöke. Akkor is csaknem 130 posztról döntöttek a fővárosi ügyvédek, a választást, az új vezetői stáb hivatalba lépését a szakma és a sajtó is generációváltásként értékelte, hiszen a vezetőség jelentős része negyvenes éveiben járó ügyvéd lett. Ennél talán fontosabb volt, hogy véget ért egy olyan időszak, amelyet leginkább a korábbi elnök és főtitkár sokszor a hatóságig érő vitája jellemzett. Azt még az elnök jelenlegi kihívói sem állítják, hogy az elmúlt négy év nem a megbékélés korszaka lenne a Szalay utcában. Tóth M. Gábor interneten elérhető elnöki beszámolójában is úgy fogalmaz:

A regnáló elnök választási honlapja szerint az elmúlt négy év ügyvédközéleti szempontból viharos időszak volt, hiszen a „börtönbiznisz” vagy a Pegasus-ügy hullámai néha az ügyvédséget is megkísérelték eláztatni, de nem sikerült berántani az árba.

Megőriztem a fővárosi ügyvédség politikai érintetlenségét. Tudom, hogy amikor a politika akár az ügyvédséget vagy ügyvédi igazságérzetünket bántóakat szól, emberként mindannyian hangosan kiáltanánk fel. Tudom, mert magam is így érzem sokszor. Kamarai vezetőként azonban nem az én véleményem fontos, hanem az egész fővárosi sokszínű ügyvédséget kell képviselnem. Sőt védenem a politikai hullámverésektől. Megtettem, néha saját egyéni meggyőződésemet háttérbe szorítva, mert vallom, hogy az aktivizmus a politikai színtérre tartozó ügyekben az ügyvédség egészének szempontjából nem érdekvédelem, hanem az érdekeinkkel ellentétes magatartás. Tisztában vagyok azzal, hogy néha sokan hangos tiltakozást várnak. Sokan pedig nem. Nem fogom megtenni. Nem az utóbbiak miatt, hanem az előbbiekért is. Nem fogom megtenni, mert a területi kamara vezetőjeként a fővárosi ügyvédség függetlenségére kell vigyáznom. Kampányidőszakon kívül és azalatt is. Vállalom, hogy ezzel sokakban hiányérzet támad, de ők is higgyék el nekem, hogy néha bennem is, és higgyék el nekem azt is, hogy értük is teszem azt, amit teszek