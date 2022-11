A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én rendezik meg világszerte. Több mint 30 éve került a világnapok sorába, az azóta eltelt évtizedekben pedig a cukorbetegség sajnos valódi népbetegséggé „lépett elő”: 2021-re elérte az 537 millió főt az anyagcsere-rendellenességben szenvedők száma globálisan, 2030-ra pedig már közel 650 millió diagnosztizált esetet prognosztizálnak. Hazánkban 750 ezer diagnosztizált cukorbeteg van, becslések szerint viszont ugyanennyi ember élhet úgy Magyarországon, hogy nem tud anyagcsere-betegségéről.

Minden felfedezett cukorbeteg árnyékában ott van egy nem felfedezett cukorbeteg a szakemberek szerint

– nyitotta meg Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója a Diabétesz Világnapja alkalmából az egészségügyi szereplők részvételével a Magyar Tudományos Akadémián tartott kerekasztal-beszélgetést.

A civilizációs betegségnek számító állapot kialakulásához az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód nagyban hozzájárul. A betegség megelőzését és kezelését gátolhatja a betegoktatás nehézsége, a diéta sikertelensége, a nem kellő időben történő terápiakezdés, valamint a legmodernebb kezelési lehetőségekhez való elégtelen hozzáférés

– hangzott el a Magyar Diabetes Társaság által szervezett „Egészségügyi szereplők stratégiaváltása a cukorbetegek gondozásában: holisztikus kezelési szemlélettel az életkilátások javításáért” című kerekasztal-beszélgetésen, ahol egészségügyi szereplők, a kormányzat képviselői, szakmai és civil szervezetek, valamint ipari partnereik egyeztettek a betegség kezelési lehetőségeiről és a társadalomra gyakorolt hatásairól.

A megelőzés a cél

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a legfontosabb célkitűzés a prevenció, a betegség megelőzése egészséges életmóddal és rendszeres testmozgás beiktatásával, ugyanakkor egyöntetűen hangsúlyozták a korai diagnózis és a rendszeres vércukormérés fontosságát is, hiszen ez lehetővé teszi a betegség megfelelő terápiáját, és így a krónikus szövődmények megelőzését.

A diabétesz ugyanis már jóval azelőtt károsítja a szervezetet, mielőtt felismernék. Az érintettek nem magától a betegségtől szenvednek, vagy akár halnak bele, hanem annak súlyos szövődményeitől.

– emelte ki Wittmann István, a társaság elnöke. Adataik szerint a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és a koszorúérbetegség előfordulási gyakoriságát 2-4-szeresére a szívelégtelenség rizikóját 2-6-szorosára emeli. A magas vérnyomás és a diabétesz az idült vesebetegség kialakulásában is jelentős szerepet játszik.

A Debreceni Egyetem Nephrológiai tanszékének vezetője, a Magyar Nephrológiai Társaság alelnöke, Balla József elmondta: evidencia alapú tudományos eredmények alapján döntünk.

Magyarországon 10-15 százalék a vesebetegek aránya, és 30 százalékuk cukor beteg is egyben, ebből adódóan ok és okozati tényezők is egyben, a rossz vesefunkciók jelentős romlása vesepótló kezelést, veseátültetést tehet szükségessé. Emellett a szív és érrendszeri betegségek kialakulását is magukkal vonzzák

– részletezte a nephrológus.

Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke ezt további adatokkal támasztotta alá: Magyarországon a 15-34 évesek 33 százaléka, 35-64 évesek 61 százaléka, a 65 évnél idősebbek 91 százaléka szenved valamiféle krónikus betegségben. Ez számokban kifejezve 750 ezer diabéteszest, 250 ezer szív- és érrendszeri betegségben szenvedőt jelent. A cukorbetegek majdnem fele, hozzávetőleg 300 ezer ember küzd vesebetegséggel. Van olyan csoport, akik egyszerre mindhárom betegséggel küzdenek, nekik jóval rosszabbak az életkilátásaik.

Wittmann István hozzáfűzte: a cukorbetegséghez és szövődményeihez köthető halálozás sajnos újra növekszik. A betegség a várható élettartamot 5-10 évvel csökkenti.

Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke kiemelte: a társadalmi edukáció mind a betegek és családtagjaik számára nagy jelentőséggel bír, a lakosság a megelőzés mellett a kockázatot jelentő betegségek figyelembevételével vegyen részt szűrővizsgálatokon, rendszeresen ellenőriztesse vérnyomását.

Holisztikus szemléletváltás

„A szív- és érrendszeri szövődmények miatt hal meg a legtöbb cukorbeteg. Azonban ezek a megbetegedések nem elszigetelten alakulnak ki.

Egyre részletesebb tudományos eredmények látnak napvilágot a kardiovaszkuláris, renális és metabolikus betegségekben szerepet játszó szív, vesék, hasnyálmirigy és egyéb szervek közötti interakciókról.

Bár tisztában vagyunk azzal, hogy egy szerv egészséges működése hatással van a többire is, az egyes kórképek mégis sokszor rendszerint önmagukban kerülnek kezelésre. Ezen mindenképp érdemes változtatni, és a beteget teljes egészségben, holisztikusan vizsgálni. Ehhez viszont elengedhetetlen a társszakmák – így például a diabetológusok, nephrológusok, kardiológusok, érgyógyászok és a hypertónia szakellátás területén dolgozó szakemberek együttműködése. Többek között ezért is vagyunk ma mind itt” – tette hozzá a Magyar Diabetes Társaság elnöke.

Szerencsére ma már rendelkezésre állnak olyan terápiás lehetőségek, melyek a kardiovaszkuláris- és veseszövődményekre vonatkozóan is igazoltan csökkentik a kockázatot, és a vércukorkontrollon túl e társbetegségek kialakulásának rizikóját is csökkentik. Mindezek együttesen lehetővé teszik a diabétesz és a szövődmények kezelési költségeinek csökkentését is.

Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztosa arról beszélt, hogy a kabinetirodában olyan kiemelt társadalmi ügyekkel is foglalkoznak, mint a manapság már népbetegségnek számító cukorbetegség.

A mi feladatunk, hogy a legfontosabb témákra a figyelmet felhívjuk, és ezek érdekében a kormányzati lépéseket szorgalmazzuk. A cukorbetegséget illetően el kell érnünk, hogy tudatosítsuk a társadalomban, milyen ezzel a betegséggel együtt élni, azt látjuk, 2016 óta jobban beépült a köztudatba

– fejtette ki a miniszterelnöki megbízott. Majd részletezte, hogy eddig milyen lépéseket tettek meg a cukorbetegek életének megkönnyítésére:

megemeltük a diabétesz-eszközök TB-támogatását

edukáltuk a pedagógusokat a cukorbeteg gyermekek szükségleteiről

bevezettük a mindennapos testnevelést a megelőzés érdekében

elérhetővé vált az ápolási és az otthon gondozási díj

cukorbetegek nyári táborát hoztuk létre

kezeléshez szükséges gyógyászati segédeszközök a gyógyszerek mellett bekerültek az EESZT e-recept rendszerébe

támogatás diabétesz centrumoknak, szervezeteknek

– sorolta Nyitrai Zsolt, majd azzal folytatta, hogy a kormány tervei között szerepel diabétesz regiszter létrehozása, amivel a háziorvosok munkáját is megkönnyíthetik. A stratégiai együttműködési megállapodást is szeretnék megújítani, a kitűzött célok megvalósulásának felülvizsgálata és a további lépések kijelölése mellett.

Tóth László, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a megelőzés fontosságára felhívni a lakosság figyelmét. A telemedicina eszközével pedig a rendelői zsúfoltságot kívánták felszámolni.

Cukorbeteg-gondozás telemedicina segítségével

A rendezvényen a digitális diabétesz gondozás egy fontos mérföldkövéről is szó esett, hiszen a 77 Elektronika Kft. által fejlesztett ingyenesen használható online orvosi távfelügyeleti megoldást, a Dcont* eNAPLÓ-t – elsőként a magyar telemedicinás rendszerek közül – idén ősszel sikerült integrálni az EESZT-be. Mindennek köszönhetően a kezelőorvosok innentől kezdve bármikor hozzáférhetnek adott páciensük vércukorszint értékeihez, ráadásul mindezt strukturált formában tölthetik le a rendszerből, ami lehetővé teszi a kereshetőséget, megkönnyíti a feldolgozhatóságot és az elemezhetőséget.

