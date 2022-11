A IV. kerületi István utca 1-5. szám alatti társasház energetikai korszerűsítésére a lakók által vállalt plusz terhek ellenére sem kerülhetett sor, mivel az önkormányzat vagyonkezelője a ház közgyűlésén elkaszálta a javaslatot. Annak ellenére tette ezt, hogy a városrész vezetése részéről egészen kedvező üzenetek érkeztek.

Október 18-án rezsifórumot tartottak Újpesten. Az eseményen a kerület alpolgármestere is jelen volt, másnap közösségi oldalán be is számolt az elhangzottakról. Egyebek mellett olyan lehetőségekről és egyszerű hétköznapi praktikákról is szót ejtettek, melyekkel bárki csökkentheti háztartása energiafelhasználását. Trippon Norbert közösségi oldalán adta hírül, hogy

megemeltük a társasházak kamattámogatását, azoknak is, akikkel már van szerződésünk, illetve azok számára is, akik majd most vesznek fel hitelt energetikai felújításra.

Mindezek fényében úgy tűnhet, hogy a kerület vezetése teljes körűen elkötelezett a helyiek energiacsökkentési törekvései mellett. Egy kerületi lakos azonban arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ő társasházukban is tulajdonrésszel rendelkező Újpesti Vagyonkezelő nemleges szavazatai miatt nem sikerült a lakók többségének az energiahatékonysági beruházást megszavazniuk, így értelemszerűen a felújítás sem kezdődhet meg. Pedig a banki hitel konstrukció is összeállt és a kivitelezőt is megtalálták.

A szóban forgó István utcai panel társasház lakója lapunknak elmondta, hogy a szavazási jegyzőkönyv tanúsága szerint – melybe betekinthetett – mindössze 3 százalékon múlott, hogy az indítványt nem sikerült elfogadni. Mivel a vagyonkezelő a társasházban 10 százaléknyi önkormányzati lakást képvisel, így pusztán csak a tartózkodásuk vagy igennel szavazásuk elegendő lett volna, hogy elinduljon az épületszigetelés. Végül 46 százalék igen, 49 nem és 5 százalék tartózkodás mellett utasították el a beruházást.

Nagyon ráfért volna a házra a korszerűsítés

A ház a 80-as évek legelején épült, paneltömb. Az állapota szerkezetileg megfelelő, de a külső burkolása, a szigetelése teljesen elavult. Az ott élőknek ez évről évre egyre nagyobb gondot okoz, és nem csak a számlák kifizetése miatt. A korszerűtlenség miatt folyamatos viták vannak a lent és fent lakók között.

A fent lakóknak melege van, ők beérnék rövidebb fűtési szezonnal, kevesebb fogyasztással. Akik lejjebb laknak, azok pedig fáznak.

Ezt is meg akarták oldani a korszerűsítéssel. A távhő számla havonta egy 70 nm-es lakás esetében 20-22 ezer forint, egy hasonló állapotú de szigetelt házban lévő lakásnál 14 ezer forint körül alakulna.

Steiner Attila a TIM energetikáért felelős államtitkára szeptemberben egy konferencián arra utalt, hogy ugyan a távhő árát nem akarják megváltoztatni, de a lakossághoz juttatott hőmennyiséget idén télen csökkentenék. Erre pont megfelelő válasz lehetett volna a ház homlokzati szigetelése.

Az említett lakásméretnél ez nagyságrendileg másfél milliós kiadást jelent a tulajdonosnak, a kisebb, 35 nm-es lakások esetében pedig nagyjából 700 ezer forintot. A homokzati szigeteléssel nem csak a lakás értéke emelkedne a befektetett összegnél nagyobb mértékben, de – miként az a vitában elhangzott – akkor is ki kell fizetni részletenként ezt az összeget, ha nem lesz szigetelés, csak ez esetben a Főtávnak, miközben a ház állapota tovább romlik.

A NEM szavazat okait firtató kérdéseit az alpolgármester rendkívüli újpesti intézményvezetőit érintő, energia-ügyi értekezlet összehívásáról szóló bejegyzése alatt fel is tette, de válasz helyett kommentjét az oldal kezelője törölte, őt pedig letiltotta.

A lakó úgy tudja, hogy a közelmúltban hasonló szigetelési munka elvégzéséről határozott egy Nyár utcai társasház is, ott azonban az önkormányzat vagyonkezelője nem gördített akadályt az energetikai felújítás elé.

Kérdéseinkkel megkerestük a az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-t is. Veréb László vezérigazgató-helyettes azt mondta, a társasházban az önkormányzat 16 darab albetéttel rendelkezik, ebből 9 lakás, 7 pedig üzlethelyiség.



A társasház energetikai korszerűsítésével alapvetően egyetértenek, csak másképp, azt ZFR pályázat keretében képzelik el. Ennek az a lényege, hogy hőmennyiség mérőket szerelnek fel a fűtőtestekre, melyek mérik a felhasznált hőmennyiséget, a használó szabályozhatja a hőfokot. Ehhez társul a korszerűtlen radiátorok államilag támogatott cseréje is. Veréb László szerint ez azért lényeges, mert a pályázat előnyeiből az üzlethelyiségeik is profitálhattak volna.



A nem szavazatot a vezérigazgató-helyettes azzal indokolta, hogy az üzletek esetében a hőszigetelés nem járt volna megtérüléssel, mivel azok üvegportállal rendelkeznek, és így esetükben nem értelmezhető a beruházás:

Mint közvagyonnal gazdálkodó társaság, nem engedhető meg energetikai hatékonyságot nem eredményező kifizetés. Az ajánlatok kézhezvételekor jeleztük ezt a problémát, de a társasház nem vette figyelembe ezt a hasznossági elvet. A közös képviselet ajánlatában szereplő módozat megvalósulása esetén az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nek fajlagosan dupla költséget kellett volna vállalnia.

Amennyiben azonban a társasház az álláspontján változtat és újra szavazásra bocsájtja a kérdést, akkor a szigetelési munkálatok megvalósítását támogatni fogja a vagyonkezelő.

A lakó azt mondta, a közgyűléseken a vagyonkezelő egyszer sem jelezte fenti véleményét az ott lakók felé. A 7 üzlethelyiség esetében az önkormányzat cégének valamivel több mint 13 millió forint kiadása keletkezett volna. Jelen állapot szerint több mint 160 lakástulajdonos várja a konfliktus feloldását, és az energetikai korszerűsítést célzó munkálatok mielőbbi megkezdését.



