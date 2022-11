Az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap párás, sokfelé ködös lesz a reggel, ködszitálás is több helyen előfordulhat. Napközben főként a Dunántúlon és északon maradhat meg a szürke, nyirkos idő, több napsütés a déli és keleti tájakon várható – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint csak néhol északnyugaton és a Dél-Dunántúlon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 0-6 fokot mérhetünk. A csúcshőmérséklet délután 10 és 15 fok között, a tartósan ködös, felhős tájakon 7-9 fok körül alakul.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tartós, sűrű köd miatt az egész országra kiadta a figyelmeztetést.

Az orvosmeteorológia szerint vasárnap is nyugodt, frontmentes időre számíthatunk. A sokfelé nyirkos, hideg reggel miatt sokaknál felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak. Napközben fejfájás, görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Gyakori lehet a dekoncentráltság, fáradékonyság és álmosság is előfordulhat.

Marad a borús idő

Hétfőn a ködös, nyirkos reggelt többfelé követheti napközben is szürke idő, nagyobb eséllyel a Dunától keletre süthet ki a nap. Helyenként szitálás, estefelé délnyugaton eső is előfordulhat. Legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg a déli-délkeleti szél. A napos területeken 10-15, a tartósan szürke, ködös tájakon 6-9 fokot mérhetünk a délutáni órákban.

Kedden a reggeli köd, rétegfelhőzet nagy területen beragadhat napközben is. Néhol gyenge eső, szitálás előfordulhat. Több-kevesebb napsütés főként déli tájakon lehet. A Dunántúlon néhol megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 6-15 fokra van kilátás, a naposabb tájakon lesz melegebb.

Szerdán a nyirkos, felhős idő mellé szórványosan eső, szitálás is társul. Gyenge, mérsékelt, néhol élénk lesz a délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 7-15 fok között alakulhat. Csütörtökre virradó éjszaka többfelé eshet az eső. Napközben felszakadozik a felhőzet, de keleten néhol még előfordulhat gyenge eső, zápor. Gyenge északnyugati szélre, délután 7-14 fokra van kilátás.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)