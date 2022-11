Ködös idővel indul a hét, a hétvégén már havazhat is

A hét első napjai sem hoznak lényeges változást időjárásunkban, a hét második felében viszont már havazhat is.

Hétfőn a párás, ködös, nyirkos reggelt többfelé követheti napközben is szürke idő, de napos tájakkal is találkozhatunk. Néhol szitálás kialakulhat, délután, este a Dunántúl déli és délnyugati tájain helyenként kisebb eső is előfordulhat – írja az Időkép.

Legfeljebb északnyugaton élénkülhet meg a déli-délkeleti szél. Reggelre mínusz 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. A naposabb területeken 11–16, a tartósan szürke, ködös tájakon csak 6–10 fokot mérhetünk a délutáni órákban.

Fotó: Időkép

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint hétfőn sem lesz időjárási front térségünkben. A nyirkos, hideg reggel miatt sokaknál felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak. Napközben fejfájás, görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Gyakori lehet a dekoncentráltság, a fáradékonyság és az álmosság is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tartós, sűrű köd miatt az egész országra kiadta a figyelmeztetést.

A hét második felében már havazhat is

Kedden is sokfelé lesz borongós, párás, ködös a reggel, a középső, valamint a déli és délkeleti tájakon többfelé esőre is számítani kell. Napközben északon és északkeleten számíthatunk helyenként még kevés csapadékra.

Csak kevés helyen süthet ki a nap, sokfelé marad a szürke idő. A Dunántúlon többfelé élénk lehet a délies szél. A délutáni órákban 6 és 15 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, a naposabb tájakon mérhetjük a legmagasabb értékeket.

Szerdán is sokfelé marad a szürke, nyirkos idő, több tájegységünkön kisebb eső, zápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat.

Csütörtökre virradó éjszaka többfelé eshet az eső, majd napközben egyre kevesebb helyen várható csapadék. Helyenként átmenetileg a nap is kisüthet. A keleti tájakon élénk északi-északkeleti szél valószínű. Napközben 4–12 fokra van kilátás.

Pénteken lehet szükség majd az esernyőkre, az Északi-középhegységben akár az első hópelyhek is megjelenhetnek.

(Borítókép: Köd a Kolozs megyei Ajton határában 2022. november 13-án. Fotó: Kiss Gábor/MTI)