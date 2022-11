Ideje elővenni a sálat, sapkát, a héten jöhet az első hó

Mint írták, mediterrán ciklonok alakítják a következő napokban az időjárást, szerdán többfelé hullhat nagyobb mennyiségű eső. Pénteken pedig ismét csapadék érkezik, északkelet felől a Kelet-európai-síkságot elárasztó hideg levegőből már az északi–északkeleti országrészbe is eljut annyi, amely épp átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így északon, északkeleten már havazhat is a hét utolsó munkanapján.

A hegyekben nagyobb eséllyel maradhat meg a hó, de helyenként síkvidéken is kialakulhat hólepel.

A Zempléni-hegységben, a Bükkben és a Mátrában viszont akár a több centimétert is meghaladhatja a hótakaró vastagsága.

A csúcshőmérséklet északon, északkeleten 0 és +4, máshol 5 és 11 fok között alakulhat, figyelmeztettek a meteorológusok.

A Magyar Közút egyébként már téli üzemmódra váltott, ami annyit tesz, hogy a társaság 31 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékúton, valamint 1000 kilométer kerékpárúton végzi el a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat.

A közútkezelő 713 hóekével felszerelt teherautóval, 149 rakodógéppel és 119 hómaróval készül tisztán tartani a magyar utakat a téli időszakban, írta meg az MTI.

A szomszédban már esett a hó

Ausztria egyes területein már szeptemberben is meghaladta a 20 centimétert a hóvastagság, Tirol is fehérbe öltözött 2000 méter körüli magasságban. Romániában is havazott az ősz beköszöntével, elsősorban a magasan fekvő helyeken.

(Borítókép: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images)