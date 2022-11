Akadálymentesen is kitölthető a nemzeti konzultáció

Nyitrai Zsolt azt írta: Magyarországon csaknem 100 ezer vak és gyengén látó és több mint 60 ezer siket és nagyothalló honfitársunk él.

Hozzátette: fontos a kormány számára, hogy mindenki elmondhassa véleményét a meghatározó kérdésekben, ezért a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultációt is akadálymentessé tették.

A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány között folyamatos az együttműködés, ennek köszönhetően megvalósulhatott a közügyek akadálymentes gyakorlása is – mutatott rá.

Orbán Viktor már napokkal ezelőtt kitöltötte a nemzeti konzultációt, amelyről közösségi oldalán számolt be. A miniszterelnök először délelőtt posztolt egy fotót arról, hogy ő is kitöltötte a nemzeti konzultációt, majd délután egy videóval is jelentkezett. Utóbbiban először felhívta a figyelmet arra, hogy a konzultációt már interneten is ki lehet tölteni.