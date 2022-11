Gyurta Dániel nagyköveti rangot kapott Novák Katalintól

„Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára” – Gyurta Dániel részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozok olvasható a kedd este megjelent, Novák Katalin köztársasági elnök által jegyzett határozatban.

Szijjártó Péter javaslatára Bán Janka részére is rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományozott Novák Katalin. Bán Janka eddig a külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztályának, a magyar MB elnökségért felelős koordinatív szerv vezetője volt.

2019-ben lett miniszteri főtanácsadó Gyurta Dániel

A külügyminisztérium és a Testnevelési Egyetem közös rendezvényén, 2019 januárjában tudatta, hogy Gyurta Dániel a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium miniszteri főtanácsadója lesz. A minisztérium és az egyetem akkor arról állapodott meg, hogy a sportdiplomáciát és a sporttudományt is bevonják a nemzetközi érdekérvényesítésébe. Az eseményen Szijjártó Péter jelentette be, hogy az olimpia bajnok Gyurta Dániel – aki már úszópályafutása közben is foglalkozott sportdiplomáciával, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságába is beválasztották – főtanácsadói posztot kapott minisztériumában.

Az olimpiai bajnok Gyurta Dániel az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseként, idén márciusban Kárpátalján segített személyesen a határon várakozó nőknek és gyermekeknek. Gyurta Dániel akkor az Indexnek elmondta tapasztalatait, valamint arról is beszélt, hogy a jelenlegi helyzetben mi az olimpiai mozgalom álláspontja, erről készült videónkat itt nézheti meg: