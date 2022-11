Bekerítették Bahmutot, újabb támadáshullámot indíthat Moszkva

Az ISW politikai intézet szerint újabb települést foglaltak el az orosz csapatok Donyeck térségében. Azonban cáfolják az oroszok által terjesztett információkat arról, hogy több más, Bahmuthoz közeli falut is sikerült orosz irányítás alá helyezniük. Valamint egy ismételt csapáshullámra is figyelmeztetnek Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen.

Újabb orosz sikerről számolt be az Institute for the Study of War (ISW) november 28-án. Az elemzők szerint a megszállóknak egy Bahmuttól 15 kilométerre fekvő települést sikerült elfoglalniuk, miközben csapataik a donyecki régióbeli várostól délre nyomultak előre.

A területről készült geolokációs felvételek alapján Ozarjanyivka falu került orosz irányítás alá. Ugyanakkor az orosz média szerint több más települést is sikerült elfoglalniuk az ukránok számára stratégiailag fontos Bahmut–Sziverszk és Bahmut–Konstantinyivka útvonal mentén. Ez azért számít jelentős eredménynek, mert az ukránok fő földi kommunikációs vonaláról van szó.

Az Orosz Föderáció jelentése szerint elfoglalták még Kurdjumovkát, Klescsijivkát, Andrejevkát, Zelenopoljét, Podgorodnét és Szpornojt. Amennyiben valósak az újabb eredményekről szóló információk, körbekerítették Bahmutot.

Az ISW szerint hazugságok az újabb győzelmek

Ugyanakkor az ISW megfigyelései alapján hamisak az orosz állítások, melyek szerint egy újabb jelentős ukrán területet sikerült bekeríteniük.

Jelenleg nincsenek ellenőrizhető forrásokból származó bizonyítékok, amelyek alátámasztanák ezeket az állításokat. Az orosz források október óta aktívan terjesztik a hamis információkat a Bahmut körüli sikerekről egy folyamatban lévő információs művelet részeként, és a közelmúltbeli megalapozatlan területi követelések is ennek a folyamatban lévő információs műveletnek a részei lehetnek

– jegyezte meg az ISW.

Az elemzők szerint ha valóban sikerült is elfoglalniuk a fent említett falvakat, még mindig nem fenyegeti az ukrán fegyveres erők számára fontos útvonalakat. Ezenkívül más utak is vezetnek Bahmutba a környező nyugati és északi falvakból.

Újabb rakétacsapásra készülnek

A politikai intézet azt írta, az orosz erők a következő héten újabb rakétacsapás-hullámot készülnek indítani Ukrajna-szerte. Azonban ezeknek a támadásoknak a célja, hogy az utóbbi csapások ütemét fenntartsák, ne pedig eszkalálják a helyzetet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 27-i, szokásos esti bejelentkezésében arra figyelmeztetett, hogy az orosz erők újabb támadássorozatra készülnek. Ezt Natalija Humenyuk, az ukrán Déli Operatív Parancsnokság szóvivője is megerősítette, és ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy november 28-án még egy orosz rakétahordozó állt szolgálatba a Fekete-tengeren, ami a következő tömeges rakétacsapások újabb hullámának előkészületeit jelzi.

Továbbá orosz katonai bloggerek is azt állítják, hogy a jelenlegi orosz légi és tengeri csoportosítás azt jelenti,

az orosz erők újabb rakétacsapás-sorozatot fognak végrehajtani az elkövetkező napokban.

Az intézet jelentése kiemeli: az orosz rakétaarzenál folyamatos leépülése miatt az orosz erők a korábbi ukrán kritikus infrastruktúra elleni csapások ütemének fenntartására törekszenek, nem pedig eszkalálására.

(Borítókép: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images)