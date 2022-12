Féltették saját állományukat, ezért védett madarakat pusztítottak el szabolcsi vadászok

Befejezték a nyomozást azzal a négy szabolcsi vadásszal szemben, akiket természetkárosítással gyanúsít a rendőrség. Egyikük lelőtt egy fokozottan védett barátkeselyűt, melyet aztán társával a folyóba dobtak. Az elkövetők több ragadozó madarat is csapdába ejtettek, aztán pedig elégették vagy az úttestre dobták az elpusztított állatok tetemeit.

Az Index is beszámolt róla, hogy tavaly tavasszal vélhetően lelőttek egy barátkeselyűt Magyarországon, amely Bulgáriából érkezhetett hazánkba. Az állat fokozottan védett fajnak számít,

elpusztítása orvvadászatnak és természetkárosításnak minősül.

A bolgár Green Balkans szervezet tagjai akkor riasztották a magyar állatvédőket, mivel egy nyomkövetővel jelölt barátkeselyű Magyarország területéről „gyanús GPS adatokat” küldött.

Az állat- és természetvédők végül megtalálták a jeladót. A helyszínen madártollakra és vérnyomokra bukkantak. A helyszínelés alatt pedig a feltételezett elkövető lábnyomaira is ráakadtak.

Mivel a GPS-adatok arra utaltak, hogy a fokozottan védett madarat elpusztították, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya vette át a nyomozást. Megállapították, hogy a Magyarországon elvétve előforduló, kipusztulással fenyegetett barátkeselyű 2021. április 20-án kimúlt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A helyszíni nyomok arra utaltak, hogy

a Szabolcsbáka külterületén található üzemi vadászterületen lőtték le egy vadászfegyverrel.

A részletes nyomozásban több terület szakértője is részt vett. Kiderült, hogy a bűncselekményt egy kisvárdai vendégvadász követte el a terület hivatásos gyürei vadászának tudtával és engedélyével. A barátkeselyű egy fán volt a vadászterület gyümölcsösében, amikor a kisvárdai férfi rálőtt. A madár megsérült, majd egy közeli szántóföldön elpusztult. A két férfi levette a nyomkövetőt a tetemről, majd az elpusztult állatot a közeli folyóba dobta – közölte honlapján a rendőrség.

A fokozottan védett madár eszmei értéke 250 ezer forint.

A beszerzett bizonyítékok egyértelműsítették azt is, hogy a terület hivatásos vadásza két másik társával további állatok életének kiontásáért is felelős. Több ragadozó madarat is csapdába ejtettek, négy egerészölyvet pedig elpusztítottak az elfogás után. Az egyenként 25 ezer forint eszmei értékkel bíró, védett ragadozó madarak tetemeit vagy kazánban égették el, vagy egy forgalmas útszakaszra vitték, azt a látszatot keltve, hogy gépkocsik gázolták el őket.

Saját állományukat féltették a nagyobb testű madaraktól

A bűncselekményeket 2021 júniusa és novembere között követték el. A hivatásos vadász a területen dolgozó egyik alkalmazottal együtt a fővadász utasítására hajtotta végre a pusztításokat, ugyanis csökkenteni akarták a ragadozó madarak számát az érintett területen. Szerintük erre azért volt szükség, mert a nagyobb testű madarak gyérítették a fácán- és tőkésréce-állományukat.

A kisvárdai vendégvadászt egyrendbeli, a többieket többrendbeli természetkárosítással gyanúsították meg, majd a büntetőeljárás során minden olyan adatot, információt begyűjtöttek, melyek a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekményt alátámasztják. A nyomozást befejezték, az iratokat továbbították a Kisvárdai Járási Ügyészségnek.