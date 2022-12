Százötvenezer kismamának segített a magyar alkalmazás

A gyermekvállalás és az újszülött gondozása, a szülővé válás mérföldkő minden ember életében, ilyenkor rengeteg kérdés merül fel a leendő édesanyákban már a várandósság alatt, a többség az interneten hosszú időn át keresgélve próbálja megtalálni a válaszokat, szakkönyveket vesz, felkészítő tanfolyamokra jár, családtagokat, ismerősöket kérdez.

A túl sok és ellentmondásos információ azonban tanácstalansághoz vezet, ezért hoztunk létre egy várandóssági kisokost, egy olyan applikációt, ami egészségügyi szakemberek, védőnők és dietetikusok által lektorált szövegeket, és további hiteles tartalmakat ad, a terhesség adott hetére vonatkozóan

– kezdte az Indexnek Németh Nóra, a PregHello alapítója, akiben az ötlet 2017-ben, a várandóssága alatt merült fel, mikor úgy érezte, hogy a sok tanács ellenére több területen bizonytalan.

A telefonra ingyenesen letölthető alkalmazás magyar nyelven a magyar viszonyokhoz igazítva közöl információkat. „Fontosnak tartottuk, hogy konkrétumokkal segítsük a felhasználót, ne csak általános felvilágosításokat adjon, hiszen az nem hathatós fogódzkodó a kismamának” – fejtette ki. Példaként megemlítette, hogy a GYES-re és a GYED-re való jogosultságot, a járandóság mértékét is meg lehet tudni belőle, valamint közvetlenül az alkalmazáson keresztül irányított linkkel elérhető az igényléshez kitöltendő dokumentum. Ezen felül olyan, orvosok által írt szöveget is megtalál a kismama, hogy milyen vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok szedése javasolt, továbbá tartalmaz dietetikusok által közölt táplálkozási tanácsokat is. Az alkalmazásnak négy fő pillére van: a heti információk, a tudástár, a teendők listája és az eszközök menüpont.

„A babád most akkora, mint egy túrórudi”

A regisztráció során megadott adatokból kiszámolja az alkalmazás, hogy a várandósság melyik hetében jár a kismama. A főképernyőn ez alapján jelenik meg, hogy mekkora most a magzat mérete, súlya, a leendő szülők a terhesség adott időszakában olyan frissülő információkat láthatnak, hogy hogyan fejlődik a baba, olvashatnak a gyermek és az anya testében, lelkében zajló folyamatokról, a fázisban esedékes teendőkről, az esetlegesen felmerülő problémák megoldási lehetőségeiről is tippeket kapnak.

Az édesapák számára is közzétesznek információkat, annak érdekében, hogy ők is tudjanak kapcsolódni születendő gyermekükhöz, és megértsék, hogy min megy át az anyává váló párjuk. „Ezzel a funkcióval azért bővítettük az alkalmazást, mivel egyik regisztrált felhasználónk férje levélben vetette fel nekünk, hogy jó lenne, ha az apák is kaphatnának releváns információkat a várandóssággal kapcsolatban” – magyarázta az applikáció ötletgazdája.

Orvosok, dietetikusok, pszichológusok által lektorált tartalmak mellett oktatóvideók segítik a várandósság folyamatát, a szülés és a gyermekágyi időszak témakörében pedig védőnőkkel való közreműködést.

Tudástár

Témakörök szerint, mint az egészség, szépség, sport és szabadidő kaphatnak a nők leggyakoribb kérdéseikre olyan válaszokat, amiket egészségügyi szakértők írtak vagy lektoráltak. A szülés mellett információkat találnak az esedékes vizsgálatokról, a várandósgondozásról, az ajánlott és kerülendő edzéstípusokat, szabadidős tevékenységeket illetően, arról, hogy milyen ételeket ajánlott fogyasztani, milyen gyógyszereket nem szedhetnek. Ebben a menüpontban lehet megtalálni az igényelhető családtámogatásokat, aminek űrlapjait a megjelenített linken keresztül tették elérhetővé.

Teendők listája

A leendő szülőket abban segíti, hogy egy lista szerint felsorolja, hogy a kórházi csomagba mit érdemes bekészíteni, a gyerekszoba kialakításához mi mindenre van szükség, az adott hétre esedékes vizsgálatokat az adminisztrációs teendőket is leírja, hogy a gyermek születésére a fontos papírok kézben legyenek. A hasznos tanfolyamokról is adnak információkat, csakúgy, mint a várandós vagy a babaruhatár összeállításához. A védőnői találkozások, terhesgondozások és vizsgálatok időpontjához emlékeztető figyelmeztetést lehet beállítani.

Eszközök

A kismamák vérnyomás- és vércukornaplója mellett fájásaik időtartamát is feljegyezhetik. Várandósnaplót írhatnak, amit később PDF-formátumban meg tudnak osztani szeretteikkel. Videókat találnak arról, hogy hogyan tudnak könnyebben mozogni, a babahordozót magukra kötni. Az ilyenkor a nők által leggyakrabban kívánt ételek receptjeit is felvonultatják, amiket dietetikus szakérő javasolt.

Az alkalmazás amellett, hogy a gyermeket váróknak készült, a várandósság időszakát segítő szakembereknek is ad a nő és a magzat állapotáról információkat az egészségükre vonatkozó naplók vezetésével, emellett könnyebben fel tudják mérni a szülők tájékozottságát a témában.

A vérnyomás- és vércukorértékek napi rögzítésével az app statisztikát készít az adatokból, amit a védőnői tanácsadás során átbeszélhetnek a szakemberrel. A magzati mozgást is képes folyamatba helyezni, amivel összesítve láthatja a kismama a baba napi, heti aktivitását.

Magyar anyáknak szól

„Az appban a naplófunkciók használatával a kismamák akkor is nyomon tudják követni a testüket érintő változásokat, mikor nincs jelen szakértő, az eredményeket pedig átlátható módon át tudják beszélni a konzultációk alkalmával, ezért a leendő szülők számára biztonságérzetet ad, ahogy az is, hogy egy helyen azonnal kérdést kapnak a felmerülő kérdések tucatjaira” – mondta Németh Nóra. Arról, hogy mennyire hiánypótló a magyar fejlesztés, a letöltések száma tanúskodik, már az első héten 2500 ember regisztrált az alkalmazásban, a két és fél év alatt pedig már 150 ezer magyar nőnek adtak tanácsokat az applikációban gyermekük születéséhez.

A startup alapítója úgy fogalmazott, hogy a kifejezetten magyar viszonyokra létrehozott applikáció folyamatos fejlesztésében figyelembe veszik a közösségi oldalaikon adott javaslatokat, és mind a kismama, mind a leendő édesapa számára próbálnak a felmerülő nehézségekről őszintén beszélve, pozitív tanácsokkal támogatást nyújtani ahhoz, hogy lelkileg harmonikus folyamat legyen a családdá válás időszaka. A TikTokon egy szülésznő vidám előadásában közzétett szülésfelkészítő videók is ezt a célt szolgálják, a nemrégiben elindított podcastcsatorna pedig követőik számára ad további információkat egészségügyi szakértők közreműködésével.

(Borítókép: Oscar Wong / Getty Images)