Kiadták a figyelmeztetést, hófúvással és havazással búcsúzik a hét

Vasárnap kezdetben sokfelé várható csapadék, keleten, délkeleten eső, máshol többnyire havas eső, hó formájában. Napközben nyugat felől egyre több helyen szűnik meg a csapadék, felszakadozik a felhőzet – írja az Időkép.

Keleten marad felhős az idő, és havas eső, havazás, délkeleten eső még előfordulhat. Többfelé megerősödik, a északnyugaton és néhol északkeleten viharossá fokozódik az északnyugati szél, a Bakonyban néhol hófúvás sem kizárt.

Jelentős lehűlés kezdődik, a csúcshőmérséklet mínusz 1 és 5 fok között alakul, legfeljebb a reggeli órákban mutathatnak még délkeleten 6–9 fokot a hőmérők.

Fotó: Időkép

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint hidegfronti hatás várható, így a frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, emellett sokaknál vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. Az erős, viharos északnyugati szél tovább fokozhatják a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Nagy lesz a megfázásveszély, a szelesebb tájakon hőérzetünk is lecsökken, ezért ajánlott a meleg, réteges öltözet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap több megyére is kiadta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Eső miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben figyelmeztetés, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében széllökésekre lehet számítani. Hófúvás és Havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyében van érvényben figyelmeztetést.

(Borítókép: behavazott csipkebogyó a Zala megyei Újudvar közelében 2022. december 2-án. Fotó: Varga György / MTI)