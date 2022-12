Mit szól az ellenzék az uniós megállapodáshoz?

Hétfőn késő esti cikkünkben arról számoltunk be, hogy az EU-hoz akkreditált nagykövetek elvi egyezségre jutottak minden fontos kérdésben, amit a döntések végleges jóváhagyása zár le, írásbeli eljárással. Ez azt jelenti, hogy a nagykövetek jóváhagyták

A vártnál kevesebb pénzről, 7,5 helyett „csak” 6,25 milliárd euróról kell átmenetileg lemondania az országnak. A további részleteket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter ismertették.

„Mondjuk ki az igazságot: csak és kizárólag Orbán Viktort terheli a felelősség, hogy Magyarország későn és kevesebb pénzt kaphat az EU-tól” – jelentette ki Facebook-oldalán Gelencsér Ferenc.

A Momentum elnöke szerint úgy tűnik, az EU központjában eldőlt, „hogy mennyibe fog ismét kerülni a magyaroknak Orbán Viktor korrupt és rosszul kormányzott rendszere. Ezermilliárdokba. Egész pontosan 2600 milliárd forintot bukhat el az ország a rendes EU-s támogatásokból, ha továbbra is olyan rosszul és korrupt módon halad minden, ahogy eddig.”

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Donáth Anna, a párt EP-képviselője úgy látja, hogy „a magyar kormány tehát súlyos hibát vétett. Azt hitte, az EU gyenge, és nem meri elvenni a támogatásokat. Az EU valóban nem vette el ezeket a pénzeket, csak felfüggesztette – hiszen nem az az érdeke, hogy ne kapjon Magyarország pénzeket, hanem az, hogy jól költse el azt, amit kap. A kormány hibájából azonban újabb hosszú hónapokra marad befagyasztva az EU-s pénzek jelentős része. Mindezt akkor, amikor régóta nem látott gazdasági és szociális válsághelyzetben van az ország, gyenge forinttal és több mint 40%-os élelmiszer-inflációval.”

Cseh Katalin, szintén momentumos EP-képviselő azzal a felütéssel reagált a hírre, hogy „Orbán végül aprópénzért bedobta a vétókártyáit”.

„A felzárkóztatási pénzek elvesztésének veszélye nem múlt el – ez Orbánék szégyene” – olvashatjuk Tóth Bertalan közleményében.

Az MSZP frakcióvezetője a részletekről elmondta:

A felzárkóztatási pénzek elvesztésének veszélye nem múlt el, de az uniós tagállamok diplomatái által javasolt megállapodással az Orbán-kormány haladékot kapna arra, hogy megfeleljen az európai normáknak, és a magyar költségvetés is kapna elegendő pluszforrást ahhoz, hogy elkerüljük a még nagyobb válságot.

A politikus leszögezte, Magyarország érdeke változatlanul az, hogy veszteség nélkül hozzáférjünk az ország felzárkózását, fejlődését segítő uniós pénzekhez, „akár az önkormányzatok és civil szervezetek közvetlen brüsszeli pályáztatásainak lehetővé tételével. Másfelől pedig az, hogy az EU kikényszerítse a jogrend demokratizálását és a korrupciós kockázatok csökkentését. Mi azért dolgozunk, hogy ez a két cél teljesülhessen.”

Tóth Bertalan szerint „Orbánéknak még sokat kell dolgozniuk, hogy valamit jóvátegyenek az elmúlt 12 év hibáiból, és megindulhasson a kifizetési feltételekhez kötött ezermilliárdok folyósítása. Külön figyelmet érdemel majd az a különleges jogrend, amivel az Orbán-kormány és a Fidesz kénye-kedve szerint térhet el rendeletekkel az elfogadott törvényi szabályoktól! El kell kerülni, hogy Orbánék a jogállamisági eljárás lezárásával kapcsolatos megállapodásokat ilyen módon kijátszhassák.”

A Jobbik a magyar kormány meghátrálásaként értelmezi a megállapodást: „mégis beleegyeztek abba, hogy az Európai Unió közös hitelfelvétellel támogassa Ukrajnát, valamint elfogadták a 15 százalékos globális minimumadó bevezetését is. Az uniós forrásokhoz a jogállamiság helyreállítása esetén így hozzájuthat Magyarország.” A párt szerint a legnagyobb feladat még hátravan, haza is kell hozni a forrásokat.

A Jobbik konzervatív közösségként mindig azt képviselte, hogy az uniós források járnak a magyar embereknek. Ezért is támogattuk a törvényhozásban azokat a törvénymódosításokat, amelyek Európa közössége szerint szükségesek voltak. Üdvözöljük azt is, hogy komoly feltételekhez és folyamatos ellenőrzéshez kötötték a pénzek folyósítását, amelyeket el kell juttatni a településekhez, önkormányzatokhoz. Ebben a törvényes rend pártján állva partnerek leszünk, és mi magunk is figyelemmel kísérjük a szigorú feltételek megvalósulását