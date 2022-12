Didergő oktatás: rövidített tanórák, jéghideg osztálytermek

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja arról tájékoztatott, hogy a hozzájuk beérkező panaszok, visszajelzések alapján már a 18 Celsius-fokot sem sikerül biztosítani több hazai oktatási intézményben. Elmondása szerint számos iskola vezetői, pedagógusai számolnak be nekik arról, hogy a diákok és a tanárok fáznak. Állami és egyházi fenntartású intézményekből is kapnak ilyen információkat. A tanárok és az intézmények vezetői mástól nem számíthattak segítségre, ezért fordultak a szakszervezethez.

Csörög a telefonom megállás nélkül. Egész egyszerűen áldatlan állapotok vannak, de beszélni róla senki nem mer. Attól fél mindenki, hogy bezárják az intézményeket, ha kiderül, hogy nem képesek tartani az állami ukázt

– mondta Nagy Erzsébet a napi.hu-nak.

Nem biztosítottak a munkavégzés feltételei?

A PDSZ választmányi tagja szerint nagyon úgy tűnik, hogy több helyen már nem biztosítottak a munkavégzés feltételei, ezért érdemes lenne utánanézni a kapcsolódó munkajogi szabályoknak. A munka törvénykönyve alapján a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Nagy Erzsébet úgy gondolja: nem elképzelhetetlen, hogy ez most fennáll, és a pedagógusok joggal tagadhatnák meg a munkát, ha nem akarnak hideg tantermekben tanítani.

A kormány az általa meghirdetett energia-veszélyhelyzet jegyében az állami intézmények és a gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő szeptember elején. Ez a gyakorlatban többek között azzal jár, hogy az állami intézményeket, köztük a középiskolákat sem lehet 18 Celsius-foknál feljebb fűteni. A kormány később finomítva a szabályokon engedélyezte, hogy a 14 év alatti gyermekeket oktató intézményekben akár 20 foknál is több lehet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még augusztusban arra tett ígéretet, hogy az állam gondoskodik az iskolák megemelkedett rezsiköltségeiről.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a lap megkeresésére megerősítette, hogy több olyan oktatási intézményről is tudnak, melyeknél folyamatosan gyűlnek a kifizetetlen rezsiszámlák. A PSZ a panaszok, észrevételek alapján azt szűrte le, hogy a problémák rendszerint a hét elején jelentkeznek, mert hétvégére letekerik a fűtést a tantermekben.

Sok helyen bezárták az uszodákat, tornacsarnokokat, míg a tornatermeket, folyosókat, közösségi tereket nem fűtik számos iskolában. A PSZ információi szerint két megyeszékhelyen összevonták a szakképző intézményeket. A vonatkozó kormányrendelet ugyan nem mondja ki, hogy a kibontakozó energiakrízis miatt nem lehet a hazai sportlétesítményeket, stadionokat, uszodákat, tornacsarnokokat bezárni, ennek feltételeit mégis szabályozza. A többi között azzal, hogy az üzemeltető a sportlétesítmény tervezett ideiglenes bezárásáról szóló döntést előtte legalább tíz munkanappal köteles a sportpolitikáért felelős miniszternek bejelenteni.

Kevesebb és rövidebb tanóra

Totyik Tamás arról is beszélt, hogy a kialakult helyzet miatt vannak olyan iskolák, ahol csak 35 percesek az egyes tanórák, illetve csak öt órát tudnak megtartani a tanárok a szokásos hét helyett. A PSZ alelnöke úgy véli:

már a sikeres érettségire sincs semmiféle garancia,

valamint az is nagy bonyodalmakat okoz, hogy a Volánbusz és a MÁV menetrendjeit sem sikerült az új órabeosztásokhoz igazítani.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke elismerte a problémákat, de hozzátette: nincsenek részletes információik az országos helyzetképről. Tájékoztatása szerint az iskolák különféle helyiségeit sok helyen technikailag lehetetlen ugyanarra a hőmérsékletre felfűteni. Horváth ismét elmondta, hogy a hétvégi kormányülésen nem tárgyaltak az oktatási intézmények rezsiproblémáiról, mint ahogyan a tüntetésekről és a tanárok követeléseiről sem.

Tilos a hőmérő és a szellőztetés

A szakszervezet tud olyan iskolákról is, ahol igazgatói utasításra beszedték a hőmérőket. Sőt, olyan is előfordult, hogy a légkondicionáló távirányítóját zárták el, mert az egyik iskolában azzal kívánta valaki a rendszert meghekkelve temperálni a hőmérsékletet. A napi.hu-nak több szülő is beszélt az iskolákban tapasztalható nehéz helyzetről. Az általános jelenség, hogy csak a tantermeket fűtik, a folyosókat, tantermeket, közösségi helyeket nem. Van olyan budapesti középiskola, ahol csak délelőtt 10 óráig van fűtés, utána pedig szellőztetési tilalom van érvényben, és előre meghatározták a decemberi fűtésmentes napokat is. Egy másik intézményben pedig lecsavarható termosztátokra kértek anyagi támogatást a szülőktől.

Ha nem fizetsz többet, jön a digitális oktatás?

A napi.hu értesülései szerint egy fővárosi magániskola hiába kér borsos havi tandíjat, így is 350 millió forinttal emelik meg az elszálló energiaárak a téli költségeiket. Erre hivatkozva tanulónként 400 ezer forint pótbefizetést kértek a szülőktől, és belengették, hogy ha nem alkalmazkodnak a helyzethez a családok, kénytelenek lesznek bevezetni a digitális oktatást. A szülök egyelőre ellenállnak, nem fizetnek többet, de vélhetőleg szabályellenes is lenne az intézmény egyoldalú intézkedése.

(Borítókép: Getty Images)