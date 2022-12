Az államfő hivatala, a Sándor-palota weboldalán szerdán közzétett közlemény szerint Ágh Péter, Hankó Balázs Zoltán, Czomba Sándor és Fábián Gergely államtitkárként, míg Túri Anikó és Czepek Gábor közigazgatási államtitkárként dolgozik a jövőben.

Mint arról azIndex is beszámolt, az elmúlt időszakban több államtitkár is távozott a kormányból. December 1-jei hatállyal ugyanakkor új államtitkárokat is kineveztek: Ágh Péter az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, Czomba Sándor a Miniszterelnöki Kabinetirodánál és Hankó Balázs Zoltán a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál tölti be ezt a tisztséget. Az Energiaügyi Minisztérium új közigazgatási államtitkára Czapek Gábor lett.

Ugyancsak december 1-jei hatállyal Lantos Csaba lett az új energiaügyi miniszter, Lázár János feladatköre és így a megnevezése pedig módosult: immár ő tölti be az építési és közlekedési miniszteri tisztséget.