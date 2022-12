Ha karácsonyi vásárlásra készül, íme néhány jó tanács

Az utóbbi időben megszaporodtak a fogyasztói panaszok, mert például nem tudja visszaküldeni az online rendelt terméket, nem tud élni az indokolás nélküli elállási joggal, vagy mert nincs kinek bejelentenie szándékát. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége most adott néhány, webes rendelésekre vonatkozó tanácsot.

Az internetes megrendelések előtt érdemes alaposan elolvasni a weboldalon feltüntetett részletes tájékoztatót, valamint az ászf-et, mert abban rögzíteni kell az elállási jog gyakorlásának szabályait, a fizetési módokat, a szállításra vonatkozó időtartamot és annak költségeit. Lehetőség szerint magyarországi vállalkozástól vásároljunk, hiszen sokkal könnyebben lehet a vitát intézni hazai céggel, mint ha ezt az Európai Unió más tagállamában működő vagy azon kívüli országokban letelepedett vállalkozástól tennénk meg.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok fogyasztó alatt kizárólag természetes személyt értenek,

így ha céges számlát kérnek vásárláskor, akkor már nem vonatkoznak a vásárlásra a fogyasztókat megillető jogok.

Nem feltétlenül követelheti a fogyasztó a 60 ezer forintos terméket, ha elütés miatt vagy más okból 6000 forintért hirdették a webáruház honlapján. Ha megtörtént a megrendelés visszaigazolása és jóváhagyása elektronikus üzenetben, és ebből ki is derülnek a megrendelés konkrét részletei, akkor akár megalapozott is lehet a fogyasztó igénye. Amennyiben viszont nem történt semmilyen visszaigazolás, vagy csak egy egysoros, tájékoztató jellegű értesítést kaptunk a megrendelés beérkezéséről, ez önmagában még nem keletkeztet olyan kötelezettséget a webáruház számára, amely alapján a hirdetésben szereplő áron ki is kellene szállítania a terméket.

Internetes vásárláskor nem mindig illeti meg a fogyasztókat a 14 napos, indokolás nélküli elállási lehetőség,

mivel vannak olyan termékek, amelyeket nem lehet minden további nélkül visszaküldeni. Ilyen például a kifejezetten a fogyasztó utasítása alapján készített póló az általa megadott, egyedi felirattal. Zárt csomagolású terméknél sincs indokolás nélküli elállási jog akkor, ha az egészségvédelmi vagy higiéniai okból felbontást követően már nem küldhető vissza (például egy borotva). Nem tartozik viszont ide, ha a fogyasztó például egy laptopot rendelt meg, amelyen előre telepített szoftver van, vagy például ahhoz adtak még egy felbontatlan telepítőlemezes operációs rendszert.

Amire mindenképpen oda kell figyelni

Ha meggondolta magát a fogyasztó, azt mindig írásban jelezze. Sok vitás ügy származik abból, hogy az illető szóban, például telefonon él az indokolás nélküli elállási jogával. Holott vita esetén neki kell bizonyítania azt, hogy e nyilatkozatát a webáruháznak ténylegesen elküldte.

Ebben pedig ne csak azt írjuk le, hogy például más terméket vártunk, vagy az árucikk hibás és ezért panaszunk van, hanem kifejezetten a teljes átutalt összeget kérjük vissza annak okán, hogy meggondoltuk magunkat, ugyanis indokolás nélküli elállásnál visszakérhető rögtön a pénz, garanciális probléma esetén viszont nem.

Fontos az is, hogy mielőtt üzletben vásárolunk, tájékozódjunk a vállalkozás által biztosított akció pontos feltételeiről, szabályairól, időtartamáról, esetleg kérdezzünk is rá a helyszínen.

Az ajándék vásárlásakor annak nyugtájára írassuk rá, hogy a kereskedő – arra az esetre, ha az nem hibás, viszont nem tetszik a megajándékozottnak – vállalja-e a cserét, és meddig.

Előfordul, hogy már csak a karácsonyi ajándék kipróbálásakor derül ki a kapott árucikk hibája, így például az nem működik, vagy be sem kapcsol, esetleg nem sokkal később megy tönkre. Olyankor különleges jogok illetik meg a fogyasztót, aki kérheti például a termék kijavítását, kicserélését is. Ha viszont az ajándék hibája mindössze annyi, hogy „nem tetszik”, akkor csak a kereskedő jóindulatán múlik, kicseréli-e azt, vagy épp visszaadja-e annak vételárát, ahogy az előzőekben írtuk.

Két dologra is figyelnünk kell, mikor visszaviszünk egy hibás terméket a kereskedőhöz. Az egyik az, hogy a vásárlást igazoló nyugta rendelkezésünkre kell hogy álljon, mert csak ezzel tudjuk érvényesíteni szavatossági vagy jótállási igényünket. A másik a határidők kérdése.

A teljes körű tájékoztatás a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége oldalán érhető el.

