A MÁV megrázó videóval hívja fel a figyelmet a vasúti átjárós balesetekre

Jelentősen emelkedett a vasúti átjáróban történt balesetek száma idén – számolt be a MÁV honlapján. Mint írták, a tavalyi 86 esethez képest idén december közepéig 89 átjárós balesetet mutat a statisztika, amiből 15 halálos kimenetelű volt, azonban az áldozatok száma döbbenetes, kétszeres növekedést mutat.

Összesen 34-en haltak meg vasúti átjárós balesetben,

közülük 19-en – gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető figyelmetlensége vagy a KRESZ szabályok be nem tartása miatt. Az idei balesetek halálos áldozatainak rendkívül magas számára hívja fel a figyelmet a MÁV év végi kampányzáró videója is, amelyben egy család karácsonyi vacsoráját láthatjuk. A történet szerint a családfő egy közlekedési baleset miatt már sosem érkezhet meg az ünnepi eseményre.

Több mint 800 sorompót törtek le

De nem csak a halálos áldozatok száma magas idén. 2022-ben vasutasok és utasok is súlyosan vagy könnyebben megsérültek a közúti közlekedők figyelmetlensége miatt. A közlemény szerint 39-en (köztük két vasutas és 22 utas) szenvedtek súlyos sérüléseket átjárós, 32-en pedig könnyebben megsérültek (köztük két vasutas és 10 utas). Ebben az évben 50 baleset járt csak anyagi kárral, és már

több mint 800 félsorompó rúdját törték le az autósok.

A drasztikus emelkedése miatt indított közlekedésbiztonsági kampány a lakosság általános edukálását, a problémára való rávilágítást tűzte ki célul, elsősorban a figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében – fogalmaztak. Kiemelték: az elmúlt 14 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat a figyelmetlenség vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta.

Elrettentő képekkel figyelmeztetnek

A MÁV vasútbiztonsági kampányának áprilisi kezdete óta működteti a www.mav.hu/erjhaza oldalt, amin elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat mutatnak meg. De figyelemfelkeltő videókat tesz közzé a MÁV a közösségi médiában is, ezek összesen mintegy négymillió megtekintést számlálnak.

(Borítókép: Getty Images)